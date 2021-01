Covid-19: Ρίχνουν τους τόνους ΕΕ και φαρμακοβιομηχανίες για τα εμβόλια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους διευθύνοντες συμβούλους των φαρμακευτικών εταιρειών με τις οποίες η Επιτροπή έχει υπογράψει συμφωνίες για την προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού, δηλ. τις BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac και Sanofi.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν τόσο η επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου και ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν, όσο και η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων Έμερ Κουκ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της βιντεοδιάσκεψης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει πως "στόχος της τηλεδιάσκεψης ήταν να ξεκινήσει το έργο σχετικά με την ευρωπαϊκή ετοιμότητα βιοάμυνας.

Η Επιτροπή θα συγκροτήσει μια Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης για την Υγεία (HERA), η οποία θα παρέχει μια πιο δομημένη προσέγγιση για την ετοιμότητα για πανδημία. Το HERA θα βοηθήσει στην πρόβλεψη απειλών και στην απάντηση σε αυτές τις απειλές".

Today I met by VTC CEOs of companies manufacturing vaccines. Objective: our new initiative to strengthen bio-defence preparedness. We’re discussing how to address Covid19 variants & scale up manufacturing, be better prepared for future pandemics. https://t.co/ZhE3tWiL26

¨"Η φαρμακοβιομηχανία" συνεχίζει η ανακοίνωση " θα είναι ένας σημαντικός εταίρος. Η συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία θα επικεντρωθεί τόσο στη βελτίωση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας για την πανδημία μεσοπρόθεσμα όσο και στη συμβολή στην αντιμετώπιση πιο άμεσων προκλήσεων που συνδέονται με τον κορονοϊό. Κατά την προετοιμασία του HERA, ξεκινά ήδη μια πιλοτική απάντηση σχετικά με την ευρωπαϊκή ετοιμότητα βιο-άμυνας.

Ο στόχος είναι η χρηματοδότηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εμβολίων και η αύξηση της παραγωγής βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς και η στόχευση των μεταλλάξεων του κορωνοϊού. Η πανδημία έδειξε ότι οι παραγωγικές ικανότητες αποτελούν περιοριστικό παράγοντα. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Επιπλέον, η εμφάνιση ανησυχητικών μεταλλάξεων αυξάνει την απειλή της μειωμένης αποτελεσματικότητας των πρόσφατα εγκεκριμένων εμβολίων. Είναι σημαντικό να υπάρχει προετοιμασία για την εμφάνιση τέτοιων μεταλλάξεων".

Η ανακοίνωση καταλήγει πως "στην συζήτηση διερευνήθηκαν οι απαιτήσεις για πολύ ταχεία ανάπτυξη, κατασκευή και έγκριση των εμβολίων για τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού στην ΕΕ. Ήταν μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση, με πολλές πρακτικές προτάσεις. Περαιτέρω συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν με τη φαρμακοβιομηχανία και άλλους σχετικούς τομείς τις επόμενες εβδομάδες".

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.