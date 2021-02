Αγροτική εξέγερση στην Ινδία: Η κυβέρνηση μπλόκαρε το Twitter Ριάννα και Γκρέτα Τούνμπεργκ

η κυβέρνηση της Ινδίας μπλοκάρει λογαρισμσμούς Twitter των ηγετών ηγετών της εξέγερσης των αγροτών και των δημοσιογράφων, ποπ σταρ όπως η Ριάννα και ακτιβιστών όπως η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που προσπάθησαν να τραβήξουν την παγκόσμια προσοχή στις διαδηλώσεις ενάντια στους νέους γεωργικούς νόμους.

"Γιατί δεν μιλάμε για αυτό ;!" έγραψε η Ριάννα στο Twitter όπου έχει πάνω από 100 εκατομμύρια ακόλουθους, συνδέοντας ένα άρθρο του CNN σχετικά με τις κινήσεις απαγόρευσης της κυβέρνησης.

why aren’t we talking about this?! #FarmersProtest https://t.co/obmIlXhK9S

Το υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται στις «κινήσεις εντυπωσιασμού hashtags στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» από διασημότητες.

Η κυβέρνηση μπλόκαρε περίπου 250 λογαριασμούς με hashtags - #ModiPlanningFarmerGenocide.

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

