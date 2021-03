Υφεση 2,9% για τη βρετανική οικονομία τον Ιανουάριο

Λιγότερο από το αναμενόμενο συρρικνώθηκε η βρετανική οικονομία τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια του lockdown για τον έλεγχο της πανδημίας κορωνοϊού, όπου έκλεισαν σχολεία και όλα τα μη απαραίτητα καταστήματα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το ΑΕΠ υποχώρησε 2,9% σε μηνιαία βάση, μετά την αύξησή του κατά 1,2% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη Στατιστική Αρχή. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει πτώση 4,9%. Είναι ωστόσο 9% χαμηλότερα από τον Φεβρουάριο του 2020, πριν χτυπήσει η πανδημία.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να τροφοδοτήσει τις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας την επόμενη εβδομάδα, σχετικά με το αν το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται περισσότερα κίνητρα για να ανακάμψει από τη μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 300 ετών. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ελπίζει ότι η ταχεία εκστρατεία εμβολιασμού του θα επιτρέψει την άρση των περισσότερων περιορισμών μέχρι τα μέσα του έτους.

