Πακέτα 10,5 δισ. δολαρίων άναψαν φωτιές στη Wall Street

Τον μυστηριώδη πωλητή μετοχών αξίας 10,5 δισ. δολαρίων αναζητά η Wall Street με τους επενδυτές να αναρωτιούνται αν υπάρχει και… συνέχεια.

Οι πρωτοφανείς πωλήσεις πακέτων διέγραψαν αξία 35 δισ. δολαρίων από τις εμπλεκόμενες μετοχές, μεταξύ αυτών τεχνολογικοί όμιλοι της Κίνας και μεγάλα media των ΗΠΑ.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στην καριέρα μου», δήλωσε ο Michel Keusch, διαχειριστής στην Bellevue Asset Management AG. Η Goldman Sachs πούλησε σε πακέτα μετοχές αξίας 6,6 δισ. δολαρίων των Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group και Vipshop Holdings Ltd πριν το άνοιγμα της αγοράς την Παρασκευή. Ακολούθησαν πωλήσεις 3,9 δισ. δολαρίων σε ViacomCBS Inc., Discovery Inc., Farfetch Ltd., iQiyi Inc. και GSX Techedu Inc.

Οι πωλήσεις πακέτων (σ.σ. μεγάλος αριθμός μετοχών σε τιμές που κάποιες φορές είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης εκτός αγοράς) είναι κάτι συνηθισμένο, αλλά το μέγεθος των παραπάνω όχι.

«Είναι ασυνήθιστο», δηλώνει στο Bloomberg ο Oliver Pursche, αντιπρόεδρος στην Wealthspire Advisors. «Το ερώτημα είναι: τελείωσαν ή τη Δευτέρα και την Τρίτη οι αγορές θα αντιμετωπίσουν ένα ακόμα κύμα πώλησης πακέτων;»

Τα πακέτα αυτά προκάλεσαν μεγάλες μεταβολές στις τιμές των εμπλεκόμενων εταιρειών και οι traders αναρωτιούνται αν κάποιο hedge fund ή family office έχει προβλήματα και αναγκάστηκε να ξεπουλήσει. Η Wall Street ψάχνει να βρει ποιος είναι ο πωλητής.

Ο Frederik Hildner διαχειριστής στην γερμανική Salm-Salm & Partner GmbH, χαρακτήρισε την κίνηση «πρωτοφανή». Όπως είπε «το ερώτημα είναι γιατί έγιναν αυτά τα πακέτα. Ξέρει κάποιος κάτι που δεν γνωρίζουν οι υπόλοιποι ή κάποιος αναγκάστηκε να μειώσει το ρίσκο του;»