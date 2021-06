Τα βρήκαν ΕΕ-ΗΠΑ για τις επιδοτήσεις σε Airbus και Boeing

Συμφωνία που βάζει τέλος στον 17ετή πόλεμο σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις στις εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών Airbus και Boeing πέτυχαν ΕΕ και ΗΠΑ.

Η διαμάχη για να στηριχθούν οι «εθνικοί» πρωταθλητές στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ήταν στις αιχμές του εμπορικού πολέμου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Είχε οδηγήσει τις δυο πλευρές του συμμαχικού μετώπου της Δύσης σε εκατέρωθεν επιβολή δασμών σε εξαγωγές συνολικής αξίας 11,5 δισ. δολ, αναφέρει το Reuters.

Πλέον η συμφωνία-ορόσημο γυρίζει σελίδα και θέτει τις βάσεις για μια νέα φάση διατλαντικής συνεργασίας για τις κρατικές ενισχύσεις, σε μια εποχή που η Κίνα προσπαθεί να εκτοπίσει το ολιγοπώλιο των δύο επιχειρηματικών κολοσσών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρασε το βράδυ της Δευτέρας συζητώντας τη συμφωνία με τα κράτη-μέλη, ώστε να εγκρίνει τη συμφωνία πριν από τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις Βρυξέλλες, παρουσία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Επίσημη ανακοίνωση αναμένεται αργότερα την Τρίτη.

Επιπλέον οι δύο πλευρές δεσμεύθηκαν να τερματίσουν επίσης τον πόλεμο σχετικά με τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μπάιντεν ως ένδειξη καλής διάθεσης και προόδου στην επαναφορά των σχέσεων των δύο συμμάχων.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη από το 2004 σε παράλληλες υποθέσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για επιδοτήσεις προς την αμερικανική εταιρία αεροσκαφών Boeing και την ευρωπαϊκή Airbus.

Συμφώνησαν τον Μάρτιο σε τετράμηνη αναστολή δασμών σε προϊόντα που περιλαμβάνουν από ευρωπαϊκό κρασί έως αμερικανικό καπνό και οινοπνευματώδη ποτά, τους οποίους είχαν επιβάλει στο πλαίσιο της διαμάχης. Σήμερα είπαν ότι τους αναστέλλουν για πέντε χρόνια, ενώ συνεχίζουν να εργάζονται επί μίας συνολικής συμφωνίας για το ποιες επιδοτήσεις επιτρέπονται.

Ο πόλεμος των δασμών είχε δημιουργήσει διενέξεις, με την ΕΕ να παρεμβαίνει αναστέλλοντας σχετικές κινήσεις, από τις μοτοσικλέτες Harley-Davidson, το ουίσκι και τα μηχανοκίνητα σκάφη από τις ΗΠΑ, έως τα κραγιόν και τα αθλητικά παπούτσια.

Σύμφωνα με τη συμφωνία για τις Airbus και Boeing, όλα τα μελλοντικά επιβατικά αεροσκάφη θα πρέπει να κατασκευαστούν χωρίς επιδοτήσεις.

Ανοδικά αντέδρασε η μετοχή της Airbus, πιο χαλαρή η μετοχή της Boeing, στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς ήδη κερδίζει 15% από την αρχή του έτους.

