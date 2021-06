Μέρκελ-Ντράγκι σε UEFA: Κίνδυνος για εστία Covid το Γουέμπλεϊ

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ κάλεσε σήμερα την UEFA να ενεργήσει υπεύθυνα σχετικά με τα σχέδια διεξαγωγής του τελικού του Euro 2020 στο Λονδίνο, εξαιτίας ανησυχιών για την ασφάλεια σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού στη Βρετανία.

«Ελπίζω ότι η UEFA θα ενεργήσει υπεύθυνα σε σχέση με τους αγώνες του Euro. Δεν θα ήθελα να βλέπω γεμάτα γήπεδα εκεί και υποστηρίζω όλες τις προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης να επιβάλει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής», δήλωσε η Μέρκελ.

Η Γερμανίδα καγκελάριος μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είπε ότι είναι ανησυχητική η εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα.

Η UEFA πάντως ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν σχεδιάζει να αντικαταστήσει το Γουέμπλεϊ ως γήπεδο υποδοχής των ημιτελικών και του τελικού του Euro 2020.

Νωρίτερα ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι και άλλοι ζήτησαν τη μετακίνηση του τελικού από τη Βρετανία, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων Covid-19.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 10.633 νέα κρούσματα Covid-19 και πέντε θανάτους τη Δευτέρα, αυξάνοντας τον αριθμό των 4,63 εκατομμυρίων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 127.976 συνολικών θανάτων, σύμφωνα με το Reuters. Οι αριθμοί των κρουσμάτων αυξάνονται λόγω της εξάπλωσης της πιο μεταδοτικής μετάλλαξης Δέλτα, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία.

