Πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Άνοδο μεγαλύτερη του αναμενόμενου κατέγραψε ο πληθωρισμός της ευρωζώνης τον μήνα αυτόν, ξεπερνώντας τον στόχο του 2% που θέτει η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,2% τον Ιούλιο από 1,9% τον προηγούμενο μήνα, έναντι του 2% που ανέμεναν οι αναλυτές, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως ο πληθωρισμός θα αυξηθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες και θα κορυφωθεί πιθανότατα πάνω από το 2,5% προς το τέλος του έτους.

Πάντως, τα στοιχεία δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν ακόμα ανησυχία στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, που έχουν ήδη προειδοποιήσει για προσωρινή εκτίναξη του πληθωρισμού και έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα προσαρμόσουν την πολιτική τους καθώς οι έκτακτοι παράγοντες που βρίσκονται πίσω από την αύξηση αυτή -όπως οι ανεβασμένες τιμές του πετρελαίου και οι φόροι- πιθανόν θα εξασθενήσουν του χρόνου.

