Σερβία: Εάν χρειαστεί θα απαγορεύσει εξαγωγές ενέργειας

Η Σερβία μπορεί να απαγορεύσει τις εξαγωγές ενέργειας για να προστατεύσει τους δικούς της καταναλωτές, , είπε σε συνέντευξη ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Αυτή η είδηση αρχίζει ήδη να προκαλεί ανησυχία, δίνοντας σήμα για το τι μπορεί να συμβεί στο άμεσο μέλλον, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, όσο η κρίση κορυφώνεται στον ενεργειακό τομέα.

Πρόσφατα η Μόσχα, με αφορμή την υπογραφή νέας μακροπρόθεσμης συμφωνίας μεταξύ Ουγγαρίας και Ρωσίας για την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου και την αντίδραση της Ουκρανίας, καθώς διασφαλίζει τις προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία μέσω αγωγών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και του αγωγού Turkish Stream και όχι μέσω της Ουκρανίας, διαβεβαίωσε την Ευρώπη ότι δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο για να ασκήσει πιέσεις σε άλλες χώρες.

Οι πολιτικές αναταράξεις από τα απόνερα της κρίσης στην ενέργεια, με το τεράστιο άλμα τιμών, προκαλούν ρίγη.

Η ευρωπαϊκή αγορά, σχολιάζουν αναλυτές του χώρου, αποτελείται από ένα πολυδαίδαλο δίκτυο διασυνδεδεμένων αγωγών φυσικού αερίου και καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό το πολυσύνθετο δικτυακό ενεργειακό πλέγμα δεν έχει βρεθεί ποτέ αντιμέτωπο με μια τέτοιου μεγέθους δοκιμασία.

Το ερώτημα είναι εάν θα επιτρέψει κάθε χώρα τη ροή ενέργειας να συνεχιστεί ελεύθερα; ή θα κλείνει τις κάνουλες ή τους διακόπτες ανάλογα με τους κινδύνους λόγω του ψύχους και των διαταραχών στην παραγωγή από κλεισίματα εργοστασίων ή περιορισμούς της παραγωγικής δυναμικότητας;

Day ahead electricity price in Serbia soared 80% in one day. Base price at @SEEPEX_AD is 327 €/MWh, peak is 387 €/MWh.



Cena struje u Srbiji skočila 80% u jednom danu. Bazna cena na berzi je 327 €/MWh, a vršna je 387 €/MWh. U dinarima: 38.45 RSD/kWh i 45.51 RSD/kWh!!!⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/DQUHzNdapS