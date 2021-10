Εκκληση για επείγουσα έρευνα της μετάλλαξης «Δέλτα plus»

Ο πρώην επικεφαλής του αμερικανικού FDA Scott Gottlieb κάνει έκκληση για «επείγουσα έρευνα» μιας μετάλλαξης της Δέλτα, γνωστής ως Δέλτα plus, μετά από μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στη Μεγάλη Βρετανία.

«Χρειαζόμαστε επείγουσα έρευνα για να βρούμε αν αυτή η "Δέλτα plus" είναι πιο μεταδοτική, μπορεί μερικώς να διαφεύγει», έγραψε στο Twitter.

«Δεν υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη ότι είναι ιδιαίτερα πιο μεταδοτική, αλλά πρέπει να εργαστούμε ώστε να χαρακτηρίσουμε πιο γρήγορα αυτή και άλλες νέες μεταλλάξεις. Εχουμε τα εργαλεία».

Οι παραπάνω επισημάνσεις έρχονται καθώς η Μεγάλη Βρετανία ανακοίνωσε την Κυριακή τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από τα μέσα Ιουλίου, όταν άρθηκαν σχεδόν όλοι οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί για τον έλεγχο της πανδημίας.

Οι εβδομαδιαίοι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 800 τις τελευταίες έξι εδομάδες, υψηλότερα από άλλες μεγάλες χώρες της ΕΕ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Δέλτα plus περιλαμβάνει την μετάλλαξη Κ417Ν, που δημιουργεί ανησυχία επειδή σχετίζεται με αυξημένο ρίσκο επαναμόλυνσης. Βρετανοί ερευνητές υποστήριξαν στα τέλη Ιουνίου ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η πρόσθετη μετάλλαξη είναι πιο ανησυχητική.

Ο Gottlieb, που εργάζεται στο Δ.Σ. της Pfizer, ήταν επικεφαλής του FDA μεταξύ 2017-19.

