Αλεκ Μπάλντουϊν: Ηταν ένα τραγικό ατύχημα

Ο γνωστός Αμερικανός ηθοποίος δήλωσε ότι είναι συντετριμμένος από τον θάνατο της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και τον τραυματισμό του σκηνοθέτη Τζόελ Σόουζα στα γυρίσματα της ταινίας «Rust».

Όπως ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter, ο θάνατος της διευθύντριας φωτογραφίας από πυροβολισμό ήταν ένα «τραγικό ατύχημα».

Ο 63χρονος σημείωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία και ότι βρίσκεται σε επαφή με τον σύζηγο του θύματος.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and