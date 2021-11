Μείωσε ξανά τα επιτόκια η Τουρκία παρά τον φουσκωμένο πληθωρισμό

Νέα μείωση των επιτοκίων, κατά 100 μονάδες βάσης και σε ευθυγράμμιση με τις προσδοκίες των αναλυτών, αποφάσισε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας στη σημερινή της συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στο 20% και παρά τις προειδοποιήσεις για χτύπημα στο νόμισμα. Πλέον τα επιτόκια διαμορφώνονται στο 15% από 16% που ήταν πριν.

H τουρκική λίρα υποχώρησε 0,2% έναντι του δολαρίου αμέσως μετά την απόφαση, με την ισοτιμία στις 10,65 λίρες ανά δολάριο -ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα χάνει 1,75% και ανηφορίζει ξανά στις 10,81 λίρες ανά δολάριο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το νόμισμα έχει χάσει πάνω από 28% μέχρι στιγμής φέτος έναντι του δολαρίου. Η υποτίμηση της λίρας -η χειρότερη στις αναδυόμενες αγορές- αυξάνει τις τιμές μέσω των εισαγωγών, ενώ η λίρα πλήττεται επίσης από την πρόσφατη άνοδο του δολαρίου.

Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σε παράγοντες από την πλευρά της προσφοράς, όπως η άνοδος των τροφίμων και των εισαγωγών, ιδίως της ενέργειας, και οι περιορισμοί της προσφοράς και η εξέλιξη της ζήτησης, αναφέρει η κεντρική τράπεζα.

Η αναθεώρηση της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής άρχισε να επηρεάζει θετικά τα εμπορικά δάνεια. Επιπλέον, παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις στα καταναλωτικά δάνεια, προσθέτει.

«Η Επιτροπή αναμένει ότι οι παροδικές επιπτώσεις των παραγόντων από την πλευρά της προσφοράς και άλλων παραγόντων πέραν του ελέγχου της νομισματικής πολιτικής στις αυξήσεις των τιμών θα διατηρηθούν μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2022».

MPC Decision of 18 November 2021: One-week repo rate has been cut by 100 basis points. pic.twitter.com/lX1m7TqMap