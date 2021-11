«Οι Γερμανοί ή θα εμβολιασθούν ή θα αναρρώσουν ή θα πεθάνουν μέχρι το τέλος του χειμώνα»

Ο Γερμανός υπουργός Υγείας Jens Spahn προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι «μέχρι το τέλος του χειμώνα, οι περισσότεροι Γερμανοί πιθανότατα είτε θα έχουν εμβολιαστεί, είτε θα έχουν αναρρώσει, είτε θα έχουν πεθάνει.

Κάλεσε όλους τους Γερμανούς να εμβολιαστούν και να κάνουν ενισχυτικές δόσεις, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν «αρκετά εμβόλια για όλους τους επερχόμενους εμβολιασμούς» και ότι τόσο τα εμβόλια Pfizer όσο και τα Moderna που είναι διαθέσιμα στη χώρα είναι αποτελεσματικά κατά της Covid-19.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Spahn είπε ότι έξι εκατ. δόσεις Pfizer παραδίδονται από τις αποθήκες, με δύο έως τρία εκατ. ακόμη να φτάνουν τις επόμενες εβδομάδες. Πρόσθεσε ότι αναμένει 24 εκατ. δόσεις να είναι διαθέσιμες μέχρι το τέλος του έτους, επιπλέον των 26 εκατ. δόσεων της Moderna.

#UPDATE Most Germans will be "vaccinated, cured or dead" from Covid in a few months' time, Health Minister Jens Spahn warned Monday, urging more citizens to get jabbed pic.twitter.com/2wUgIgYuQN