Πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε από την πορεία της Ομικρον μέχρι στιγμής

Δεν έχουν κατακλυστεί μέχρι στιγμής τα νοσοκομεία στη Νότια Αφρική, μετά την αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 και την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το γεγονός προκαλεί κάποια προσεκτική αισιοδοξία ότι το νέο στέλεχος μπορεί να προκαλεί ως επί το πλείστον κυρίως ήπια νόσο.

Τα αρχικά στοιχεία από τη Νότια Αφρική, το επίκεντρο της επιδημίας Όμικρον, είναι «λίγο ενθαρρυντικά όσον αφορά τη σοβαρότητα», δήλωσε την Κυριακή ο Δρ. Αντονι Φάουτσι, επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να είναι οριστική η εκτίμηση.

Επιστήμονες και αξιωματούχοι δημόσιας υγείας ερευνούν τα διαθέσιμα δεδομένα για να προσπαθήσουν να προβλέψουν τον αντίκτυπο της Όμικρον, καθώς πολλά ερωτήματα σχετικά με το νέο στέλεχος και τις πολλαπλές μεταλλάξεις του παραμένουν αναπάντητα.

How worried should we be about #omicron? Will we need to tweak current #Covid19 vaccines?



Here’s what to know about the #OmicronVariant, @jwgale reports https://t.co/Lo5jXz5wfu pic.twitter.com/3u0LhdvXMm