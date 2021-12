ΗΠΑ: Σε επίπεδα-ρεκόρ ο πληθωρισμός χονδρικής τον Νοέμβριο

Οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι αναμενόταν τον Νοέμβριο καθώς συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού πραγματοποίησε άλμα 0,8% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε την Τρίτη το υπουργείο Εργασίας.

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε 9,6%. Η άνοδος αυτή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2010, όταν δημιουργήθηκε ο δείκτης.

Αναλυτές προέβλεπαν άνοδο του δείκτη κατά 0,5% σε μηνιαία βάση και κατά 9,2% σε ετήσια.

US Producer Prices rose 9.6% YoY, higher than expected. Core #PPI up 7.7% YoY, also much higher than expected. #Inflation pic.twitter.com/aHm0D5NoYV