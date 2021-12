Ιστορικό ρεκόρ κρουσμάτων στη Βρετανία, 78.610 το τελευταίο 24ωρο

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ρεκόρ νέων κρουσμάτων την Τετάρτη, τα οποία εκτοξεύτηκαν στα 78.610 το τελευταίο 24ωρο.

Χθες οι βρετανικές αρχές είχαν ανακοίνωσει 59.610 νέες μολύνσεις, το υψηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Ιανουάριο.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 68.053 από τις 8 Ιανουαρίου.

Όπως ανακοίνωσαν οι βρετανικές αρχές, τα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον σχεδόν διπλασιάστηκαν σε μία ημέρα, φτάνοντας συνολικά τις 10.017.

#OmicronVariant latest information



4,671 additional confirmed cases of the #Omicron variant of COVID-19 have been reported across the UK. Confirmed Omicron cases in the UK now total 10,017.



NOTE: Important information about case data in thread below⬇️ pic.twitter.com/gXoellwtPa