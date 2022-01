Ποιες ταινίες πρωταγωνίστησαν στις Χρυσές Σφαίρες 2022

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA) αποκάλυψε μέσω Twitter τους βραβευθέντες με Χρυσές Σφαίρες του 2022 το βράδυ της Κυριακής χωρίς πανηγυρισμούς, χωρίς κοινό, χωρίς δημοσιογράφους και χωρίς διάσημους να βαδίζουν στο κόκκινο χαλί, όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Η 79η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Beverly Hilton στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, μετά τα σκάνδαλα που συντάραξαν την Ένωση Ανταποκριτών Ξένων Τύπου και την αποχώρηση του NBC από τη διοργάνωση.

Μεταξύ των κορυφαίων υποψηφιοτήτων φέτος ήταν η ταινία «Power of the Dog» (Η Εξουσία του Σκύλου) που κέρδισε Χρυσές Σφαίρες στις κατηγορίες Καλύτερη Δραματική Ταινία και Καλύτερη Σκηνοθεσία (Τζέιν Κάμπιον). O ηθοποιός Κόντι Σμιτ-ΜακΦι κέρδισε το βραβείο Β′ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ίδια ταινία.

Το μιούζικαλ «West Side Story» (20th Century/Disney) του Στίβεν Σπίλμπεργκ απέσπασε τρία βραβεία, τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Μιούζικαλ /Kωμωδίας, τη Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου στην κατηγορία Καλύτερο Μιούζικαλ /Κωμωδία (Ρέιτσελ Ζέγκλερ) και τη Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου (Αριάνα Ντε Μπόουζ).

Η Νικόλ Κίντμαν κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Λουσίλ Μπολ στο «Being the Ricardos» και ο Γουίλ Σμιθ το βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «King Richard». Ο Άντριου Γκάρφιλντ απέσπασε Χρυσή Σφαίρα Α′ Ανδρικού Ρόλου στην κατηγορία Μιούζικαλ / Κωμωδία για την ερμηνεία του στο «Tick, Tick… Boom!».

Καλύτερη Δραματική σειρά αναδείχθηκε το «Succession» και το «Hacks» Καλύτερη Κωμική Σειρά (και οι δύο του HBO). Ο πρωταγωνιστής του «Succession» Τζέρεμι Στρονγκ απέσπασε Χρυσή Σφαίρα Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά και η συμπρωταγωνίστριά του Σάρα Σνούκ το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου στην αντίστοιχη κατηγορία.

Η Μικαέλα Τζέι Ροντρίγκεζ απέσπασε το βραβείο Α′ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά και είναι η πρώτη τρανς που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα. Ο Γιονγ-Σου του «Squid Game», με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου έγινε ο πρώτος Νοτιοκορεάτης που τιμάται με Χρυσή Σφαίρα.

Η Κέιτ Γουίνσλετ βραβεύθηκε με Χρυσή Σφαίρα Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά για τον ρόλο της στο «Mare of Easttown».

Εκτός από την αναγνώριση των καλύτερων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση έμφαση δόθηκε στο φιλανθρωπικό έργο της HFPA, η οποία συνεχίζει να κάνει σαρωτικές αλλαγές στο καταστατικό της και τον κώδικα δεοντολογίας με στόχο τη διασφάλιση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης.

Αναλυτικά οι Χρυσές Σφαίρες του 2022:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Δραματική Ταινία:

The Power of the Dog (Netflix)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Ταινία:

Νικόλ Κίντμαν, «Being the Ricardos»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Ταινία:

Γουίλ Σμιθ, «King Richard»

Καλύτερο Μιούζικαλ ή Κωμωδία:

«West Side Story» (20th Century Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κινηματογραφικό Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Ρέιτσελ Ζέγκλερ «West Side Story»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κινηματογραφικό Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Άντριου Γκάρφιλντ, «Tick, Tick… Boom!»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Αριάνα Ντε Μπόουζ «West Side Story»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Κόντι Σμιτ-ΜακΦι «The Power of the Dog»

Καλύτερη Σκηνοθεσία:

Τζέιν Κάμπιον, «The Power of the Dog»

Καλύτερο Σενάριο:

Κένεθ Μπράνα, «Belfast»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία:

«Drive My Car» (Ιαπωνία) (Janus Films)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:

«Encanto» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Καλύτερη Μουσική:

Χανς Τσίμερ «Dune»

Καλύτερο Τραγούδι: «No Time to Die» από το «No Time to Die», Μπίλι Άιλις και Φινέας Ο’Κόνελ.

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Τηλεοπτική Σειρά:

«Succession» (HBO/HBO Max)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά:

Μικαέλα Τζέι Ροντρίγκεζ, «Pose»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά:

Τζέρεμι Στρονγκ, «Succession»

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία:

Hacks (HBO/HBO Max)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ:

Τζιν Σμαρτ «Hacks»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά:

Τζέισον Σουντέκις «Ted Lasso»

Καλύτερη Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά:

Κέιτ Γουίνσλετ «Mare of Easttown»

Καλύτερος Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά:

Μάικλ Κίτον «Dopesick»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Σάρα Σνουκ, «Succession»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Γιονγ-Σου «Squid Game»