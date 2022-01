«Βλάκα» χαρακτήρισε έναν Γερουσιαστή ο Φάουτσι!

Να χαρακτηρίζει βλάκα έναν Γερουσιαστή καταγράφηκε ο Αντονι Φάουτσι, ο κορυφαίος ιατρικός σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την πανδημία. Προηγήθηκε έντονη ανταλλαγή απόψεων την Τρίτη με τον Γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Φάουτσι ακούγεται να αποκαλεί τον Μάρσαλ «βλάκα», αφότου ο Ρεπουμπλικανός του Κάνσας του ζήτησε να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες για τα οικονομικά του. Ο Φάουτσι είπε ότι οι οικονομικές του πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες στο κοινό.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ακούγεται ο Φάουτσι να λέει: «Τι βλάκας, Χριστέ μου».

HOT MIC MOMENT: After clashing with GOP Sen. Roger Marshall, Dr. Fauci was caught muttering, "what a moron," followed by "Jesus Christ." pic.twitter.com/merKU3BGAJ