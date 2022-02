Στο σκοτάδι ιταλικά αξιοθέατα, διαμαρτυρίες για τους λογαριασμούς ρεύματος

Χιλιάδες ιταλικές πόλεις έκλεισαν το ρεύμα σε μερικά από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα τους το απόγευμα της Πέμπτης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το κόστος ενέργειας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι δημοτικές αρχές από όλο το πολιτικό φάσμα ενώθηκαν για να υπογραμμίσουν την έκκλησή τους για ελάφρυνση 550 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση, καθώς οι λογαριασμοί φυσικού αερίου και ρεύματος έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% φέτος.

Η Ιταλία επεξεργάζεται ένα πακέτο βοήθειας ύψους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για να αμβλύνει το πλήγμα από την άνοδο των τιμών της ενέργειας σε οικογένειες και εταιρείες, αν και ο πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στην πίεση να το χρηματοδοτήσει διευρύνοντας το έλλειμμα.

#BREAKING #ITALIA



ITALY LANDMARKS TURN OFF LIGHTS TO PROTEST SURGE IN ENERGY BILLS! CALATRAVA BRIDGE IN VENICE!



Monuments across Italy went dark on Thursday at 8 pm in a symbolic protest by municipal authorities against soaring electricity costs