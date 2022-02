Τζόνσον: Η Ρωσία σχεδιάζει τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945

Το σχέδιο της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποίησε ο Μπόρις Τζόνσον.

«Το σχέδιο που βλέπουμε είναι για κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να είναι ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη από το 1945, από την άποψη και μόνο της κλίμακας», δήλωσε σύμφωνα με το BBC ο Τζόνσον.

Boris Johnson suggests a Russian invasion of Ukraine “could be the biggest war in Europe since 1945”

⁰

The PM tells #Raworth that “all the signs are that the plan has already, in some senses, begun”https://t.co/fC79FqGe0D pic.twitter.com/KckZPHXJNQ