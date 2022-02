Λαβρόφ σε Ζελένσκι: Παραδοθείτε και μετά θα μιλήσουμε

Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες, εάν ο ουκρανικός στρατός «καταθέσει τα όπλα», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν βλέπει την πιθανότητα να αναγνωρίσει την τωρινή κυβέρνηση της Ουκρανίας ως δημοκρατική.

Δήλωσε ότι «ουδείς σχεδιάζει να καταλάβει την Ουκρανία», προσθέτοντας ότι «η Ρωσία ενδιαφέρεται να διατηρήσει ο ουκρανικός λαός την ανεξαρτησία του».

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση ότι «έκλεισε το μάτι» στη φερόμενη γενοκτονία στις αυτοαποκαλούμενες «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ» και του «Λουγκάνσκ», εξηγώντας ότι η Ρωσία «δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορη» στην «έκκληση των δύο "κρατών" για άμυνα κατά του επιτιθέμενου».

Πρόσθεσε ότι στόχος της Μόσχας στην Ουκρανία είναι «να επιτρέψει στους Ουκρανούς να επιλέξουν το μέλλον τους, μόλις απελευθερωθούν από την καταπίεση του σημερινού καθεστώτος».

Στα περίχωρα του Κιέβου βρίσκονται ήδη ρωσικές δυνάμεις και τεθωρακισμένα. Σύμφωνα δε με το BBC, έχουν φτάσει μόλις εννέα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης και το κοινοβούλιο. Το υπουργείο Αμυνας της Ουκρανίας καλεί τους πολίτες να αντισταθούν στους επιτιθέμενους και να φτιάξουν βόμβες μολότοφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλ. Πούτιν είπε στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια τηλεφωνικής τους συνομιλίας ότι είναι πρόθυμος να έχει υψηλού επιπέδου συνομιλίες με την Ουκρανία, υποστήριξε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, μεταδίδει το Reuters.

Η Κίνα έχει αρνηθεί να χαρακτηρίσει την επίθεση της Ρωσίας ως «εισβολή» και υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των δυο πλευρών.

Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη προελάσει στην Ουκρανία, αναγνώρισε το ουκρανικό γενικό επιτελείο. Βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων, κατά τον ίδιο, μοιάζει να είναι η περικύκλωση του Κιέβου. Μοιάζουν επίσης να επιδιώκουν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο από τη χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές των αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας και να έχουν επίσης στο στόχαστρο την περιοχή της Υπερδνειστερίας στον Μόλδοβα. Σημείωσε ότι εκτυλίσσονται μάχες στην περιφέρεια της Χερσώνας, στον νότο.

Κατά τον εκπρόσωπο του επιτελείου, στην Ουκρανία δρουν 60 τάγματα του ρωσικού στρατού, ευέλικτες, ταχύτατα μετακινούμενες μονάδες με 600 έως 1.000 άνδρες. Ουκρανικές πηγές υπολογίζουν ότι είχαν συγκεντρωθεί συνολικά κάπου 90 ρωσικά τάγματα ενόψει της εισβολής.

Εν τω μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσικό αεροσκάφος στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο Ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις στην πρωτεύουσα, που ο υφυπουργός Γκεραστσένκο ανέφερε πως οφείλονταν στην αντιαεροπορική άμυνα, που άνοιξε πυρ εναντίον του ρωσικού αεροσκάφους. Νωρίτερα, ο ίδιος απέδωσε τις εκρήξεις σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα. Παράλληλα, η ουκρανική συνοριοφυλακή ανέφερε πως βομβαρδίστηκε με πύραυλο θέση της στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η περιφέρεια αυτή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, αλλά βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα.

Την πρώτη ημέρα της εισβολής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στην Γκοστομέλ, επί θύραις του Κιέβου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που διαβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποκρούστηκε.

Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε στο κοντινότερο καταφύγιο.

Η Ουκρανία αναμένει ότι η Ρωσία θα επιτεθεί με τεθωρακισμένα στο Κίεβο αργότερα σήμερα, εκτιμώντας ότι η Παρασκευή θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου, όπως δήλωσε σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών. Ο Αντόν Χεραστσένκο επεσήμανε ότι ο στρατός της Ουκρανίας στο Κίεβο είναι έτοιμος, εξοπλισμένος με αντιαρματικούς πυραύλους, τους οποίους έχουν προσφέρει στη χώρα οι ξένοι σύμμαχοί της.

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται αργότερα σήμερα να φτάσουν σε περιοχές ακριβώς έξω από το Κίεβο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές βομβαρδίστηκαν νωρίτερα σήμερα με πυραύλους.

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην Ουκρανία χθες Πέμπτη, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι 137 Ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Χαρακτήρισε τους πεσόντες «ήρωες» σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας. Πρόσθεσε ότι άλλοι 136 Ουκρανοί τραυματίστηκαν στις μάχες.

Ανέφερε επίσης ότι Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν παρεισφρήσει στο Κίεβο, την επομένη της εισβολής στη χώρα του από τη Ρωσία, που έπληξε εγκαταστάσεις κοντά στην πρωτεύουσα.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι ομάδες δολιοφθοράς του εχθρού μπήκαν στο Κίεβο», ανέφερε στο μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του, το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας, καλώντας τους κατοίκους της πρωτεύουσας να επαγρυπνούν και να τηρούν την απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας που επιβλήθηκε.

Υποστήριξε μάλιστα ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο ίδιος είναι στόχος νούμερο ένα για τους Ρώσους. «Η οικογένειά μου είναι ο στόχος νούμερο 2. Θέλουν να καταστρέψουν πολιτικά την Ουκρανία σκοτώνοντας τον αρχηγό του κράτους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος διαπίστωσε πως η χώρα του έχει «αφεθεί μόνη» αντιμέτωπη με τον ρωσικό στρατό. «Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί μας; Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι διατεθειμένος να δώσει στην Ουκρανία την εγγύηση για την εισδοχή της στο NATO; Όλοι φοβούνται», ανέφερε σε επικριτικό τόνο κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

O Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «δεν φοβόμαστε τη Ρωσία, δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε με τη Ρωσία, να μιλήσουμε για τα πάντα: εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα μας και καθεστώς ουδετερότητας» (σ.σ. ένας από τους όρους που έθεσε χθες το Κρεμλίνο).

«Η Ρωσία θα πρέπει να μας μιλήσει, αργά ή γρήγορα, να μιλήσουμε για το πώς θα τελειώσουν οι μάχες και θα σταματήσει η εισβολή», συμπλήρωσε. «Οσο νωρίτερα ξεκινήσει η συζήτηση τόσο μικρότερες θα είναι οι απώλειες και για την ίδια τη Ρωσία».

Παράλληλα, ζήτησε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη χώρα του, καθώς οι ηγέτες των 27 συνεδρίαζαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες. Απηύθυνε την έκκληση αυτή σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Επανέλαβε επίσης την έκκληση να αποκλειστεί η Ρωσία από το δίκτυο πληρωμών SWIFT και να επιβληθεί εμπάργκο στο πετρέλαιο και στο αέριο που εξάγει η Μόσχα.

Ζήτησε να προσφερθεί «βοήθεια στον στρατό» της Ουκρανίας, με «όπλα και πυρομαχικά» από την Ευρώπη, και να «υποστηριχθεί» από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ανάπτυξη «ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ». Χρειάζεται ταχεία ανάληψη σθεναρής δράσης, επέμεινε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση εναντίον της χώρας του δείχνει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση δεν αρκούν. Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε πως η Ρωσία ξανάρχισε πυραυλικά πλήγματα περί τις 04:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), υποστηρίζοντας πως έβαλε στο στόχαστρο τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές υποδομές. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας διαβεβαίωσε εξάλλου ότι οι δυνάμεις της χώρας του σταμάτησαν την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στα περισσότερα μέτωπα.

