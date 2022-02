Φρενάρουν τις επιθέσεις οι Ρώσοι, κρίσιμη ημέρα διαπραγματεύσεων

Πέμπτη ημέρα ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με βομβαρδισμούς και μάχες να μαίνονται σε πολλά μέτωπα, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στα ουκρανο- λευκορωσικά σύνορα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένκσι συμφώνησε, «χωρίς να τρέφει ελπίδες».

Ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και σημείωσε ότι οι επόμενες 24 ώρες είναι κρίσιμες για την Ουκρανία, ενημέρωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. Ο κ. Τζόνσον από την πλευρά του ανέφερε ότι το Λονδίνο και οι σύμμαχοί του θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να φθάσει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες της με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι σήμερα, καθώς Ρώσοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συναντηθούν στα σύνορα Ουκρανίας- Λευκορωσίας. Ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας).

Εν τω μεταξύ πάντως, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία «επιβράδυνε τον ρυθμό της επίθεσης» κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα και ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στη Λευκορωσία αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Οι Ρώσοι κατακτητές επιβράδυναν τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να σημειώσουν νίκες σε κάποιες περιοχές», επεσήμανε το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας.

