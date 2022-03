Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο, προέλαση προς Κίεβο

Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στην πόλη Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN έκανε λόγο περί καταστροφής των ψηλότερων ορόφων δύο πολυκατοικιών. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα, ρωσικά στρατεύματα φέρονται να κινούνται προς την πρωτεύουσα και η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook. Η κυβέρνηση έκανε λόγο επίσης περί ρωσικής επίθεσης στη Χερσώνα, στον νότο.

Χθες στις ρωσικές επιθέσεις σκοτώθηκαν 70 Ουκρανοί στρατιώτες, μετά από πυραυλική επίθεση σε στρατιωτική βάση.

Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις έπληξαν το κέντρο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, Χάρκοβο, δήλωσε ο επικεφαλής της περιοχής αυτής Όλεγκ Σινεγκούμποφ, σημειώνοντας ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές και το διοικητικό κτίριο της πόλης, καθώς η ρωσική εισβολή στη χώρα εισέρχεται στην έκτη ημέρα της.

Ο Σινεγκούμποφ σημείωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε GRAD και πυραύλους κρουζ στην Χαρκίβ και ευθύνεται για εγκλήματα πολέμου. Η άμυνα της πόλης αντέχει, τόνισε.

Missile attack on the city's civil administration by russian occupants launched has been reported. #Ukraine #RussiaUkraine #UkraineRussiaWar #Kyiv #Kiev #Russia #StandWithUkraine pic.twitter.com/I0VfGhfylv