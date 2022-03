Πάγο βάζει ο Σολτς στο ενεργειακό εμπάργκο της Ρωσίας

Κρύο ντους από τον Γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς στις προσπάθειες εντός της ΕΕ για επιβολή κυρώσεων στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά της Ρωσίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg αντιτίθεται στη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου «ουσιαστικής σημασίας» για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα επείγον καθήκον να βρει εναλλακτικές λύσεις απέναντι στον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό, «αυτό δεν θα συμβεί εν μία νυκτί», δήλωσε ο Σολτς.

«Είναι λοιπόν μια συνειδητή απόφαση εκ μέρους μας να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον τομέα του ενεργειακού εφοδιασμού με τη Ρωσία», είπε.

Η θέρμανση, οι μεταφορές και η ηλεκτρική ενέργεια δεν μπορούν να διασφαλιστούν, βραχυπρόθεσμα, χωρίς αυτές τις εισαγωγές, πρόσθεσε.

«Η Ευρώπη έχει σκόπιμα εξαιρέσει τις προμήθειες ενέργειας από τη Ρωσία από κυρώσεις», ξεκαθάρισε. «Ο εφοδιασμός της Ευρώπης με ενέργεια για παραγωγή θερμότητας, για την κίνηση οχημάτων, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και τη βιομηχανία δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με κανέναν άλλο τρόπο αυτή τη στιγμή. Είναι λοιπόν ουσιαστικής σημασίας για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών και την καθημερινή ζωή των πολιτών μας».

Τα σχόλια του Σολτς έρχονται μια ημέρα αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με ευρωπαίους συμμάχους για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, για να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα να σταματήσει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Ο Μπάιντεν θα μιλήσει αργότερα για το θέμα με ευρωπαίους ηγέτες.

Olaf Scholz makes clear that Germany is not considering cutting off Russian gas, saying energy has been deliberately exempted from the sanctions because it's vital for heating, electricity, mobility and industry. pic.twitter.com/20PErI7uAy