Drones «φονιάδες τανκς» στέλνουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να παραγγείλει και να στείλει στην Ουκρανία 10 από τα νεότερα μοντέλα Switchblade drones οπλισμένα με κεφαλές που καταστρέφουν τανκς.

Oπως μεταδίδει το Bloomberg, αυτά θα προστεθούν στις παραδόσεις μίας λιγότερο ισχυρής έκδοσης, που έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα παραδοθεί, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν την απόφαση.

Τα νέα όπλα Switchblade-600 αποτελούν μέρος της στρατιωτικής βοήθειας 300 εκατ. δολαρίων που ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο την Παρασκευή το βράδυ.

AeroVironment’s Switchblade 600® features an advanced EO/IR gimbaled sensor suite, precision flight control and more than 40 minutes of endurance, delivering an all-in-one RSTA without the need for external ISR assets. Watch video: https://t.co/AxQkiBMpUH pic.twitter.com/tjgbKh1GL5