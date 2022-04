Σφίγγει ο ρωσικός κλοιός στο Ντονμπάς, όπλα στέλνουν οι Δυτικοί

10:17. Η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας εξακολουθεί να αυξάνεται, σύμφωνα με επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία προστίθεται ότι οι μάχες στο Ντονμπάς εντείνονται καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να διασπάσουν την ουκρανική άμυνα.

«Η ρωσική αεροπορική δραστηριότητα στη βόρεια Ουκρανία είναι πιθανόν να παραμείνει μικρή μετά την απόσυρσή τους (των ρωσικών δυνάμεων) από τα βόρεια του Κιέβου. Ωστόσο υπάρχει ακόμη κίνδυνος πληγμάτων ακριβείας κατά στόχων που αποτελούν προτεραιότητα σε όλη την Ουκρανία», προστίθεται στην επικαιροποιημένη αναφορά του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, η οποία αναρτήθηκε στο Twitter.

«Οι ρωσικές επιθέσεις σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία δείχνουν την πρόθεσή τους (των ρωσικών δυνάμεων) να προσπαθήσουν να διαταράξουν τη μετακίνηση ουκρανικών ενισχύσεων και οπλισμού προς στο ανατολικό τμήμα της χώρας», διευκρινίζεται.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση μέχρι στιγμής να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.





10:10. Η Νορβηγία έστειλε στην Ουκρανία 100 αντιαεροπορικούς πυραύλους Mistral, κατόπιν αιτήματος του Κιέβου, ανακοίνωσε το νορβηγικό υπουργείο Άμυνας. Το Όσλο ενημέρωσε πρόσφατα πως δώρισε 2.000 αντιαρματικά όπλα στον ουκρανικό στρατό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από το Όσλο να στείλει περισσότερα όπλα στη χώρα του, ανάμεσά τους πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Harpoon και φορητούς πυραύλους NASAMS. Επιπλέον, τόνισε ότι ο ουκρανικός στρατός χρειάζεται αντιαρματικά και βαριά πυροβόλα.

Νέο τελεσίγραφο για παράδοση της Μαριούπολης

Νέο τελεσίγραφο στους Ουκρανούς μαχητές στη Μαριούπολη να παραδοθούν έδωσε η Ρωσία, επιδιώκοντας μια αποφασιστική νίκη στη νέα επίθεσή της στα ανατολικά.

«Ζούμε ίσως τις τελευταίες ημέρες μας, αν όχι τις τελευταίες ώρες μας», ανέφερε Ουκρανός αξιωματικός υπό πολιορκία στη Μαριούπολη, ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να επέμβει και να τους «βγάλει» από εκεί, με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook σήμερα.

«Ο εχθρός έχει δεκαπλάσια δύναμη από εμάς», ανέφερε ο κυβερνήτης Σερχίι Βολίνα, της 36ης ταξιαρχίας του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, που είναι οχυρωμένος στο τεράστιο συγκρότημα της σιδηρουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη (νοτιοανατολικά), τον τελευταίο θύλακα που απομένει σε αυτό το λιμάνι στρατηγικής σημασίας.

«Απευθύνουμε έκκληση και εκλιπαρούμε όλους τους ηγέτες του κόσμου να μας βοηθήσουν. Τους ζητάμε να προχωρήσουν σε διαδικασία για να μας βγάλουν από εδώ και να μας πάνε στο έδαφος κάποιας τρίτης χώρας».

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Βολίνα, ο ρωσικός στρατός έχει «το πλεονέκτημα στον αέρα, στο πυροβολικό, σε χερσαίες δυνάμεις, σε εξοπλισμό και στα άρματα μάχης».

«Υπερασπιζόμαστε μόνο ένα σημείο -το εργοστάσιο Αζοφστάλ-, όπου πέρα από τους στρατιωτικούς βρίσκονται επίσης άμαχοι που μετατράπηκαν σε θύματα αυτού του πολέμου», συνεχίζει.

Μόσχα: Παραδοθείτε

Η Μόσχα κάλεσε ξανά τους τελευταίους αμυνόμενους στη Μαριούπολη να σταματήσουν την «παράλογη αντίσταση», υποσχόμενη ότι θα «σωθεί η ζωή» των μαχητών που είναι οχυρωμένοι στο συγκρότημα της Αζοφστάλ, εάν παραδοθούν.

Στο Κίεβο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε κατά τη διάρκεια του βραδινού του διαγγέλματος ότι η κατάσταση στη Μαριούπολη παραμένει «πολύ σοβαρή», «δύσκολη όσο μπορεί να είναι», κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό πως εμπόδισε όλες τις προσπάθειες να οργανωθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση αμάχων.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υποστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ ανέφερε ότι κανένας δεν χρησιμοποίησε τον ανθρωπιστικό διάδρομο που άνοιξε χθες και πρόσθεσε πως θα ανοίξει εκ νέου σήμερα το απόγευμα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα μέρη αλληλοκατηγορούνται για υπονόμευση των προσπαθειών να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες ζώνες. Η Μόσχα κατηγόρησε επανειλημμένα τους αμυνόμενους στη Μαριούπολη πως χρησιμοποιούν αμάχους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Φιλορώσοι: Καταλάβαμε την Κρεμίμνα

Εν τω μεταξύ, φιλορώσοι αυτονομιστές από την αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ ανακοίνωσαν ότι κυρίευσαν την πόλη Κρεμίμνα (ανατολικά).

Η Κρεμίμνα, στην περιφέρεια Λουγκάνσκ, βρίσκεται πλέον «πλήρως» υπό τον έλεγχο μονάδων της «Λαϊκής Δημοκρατίας», ανέφερε η Λαϊκή Πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Η ίδια πηγή μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο εικονίζεται η ρωσική σημαία στην είσοδο του δημαρχείου.

Ο Ουκρανός περιφερειάρχης της Λουγκάνσκ, ο Σερχίι Γκαϊντάι, ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο στην Κρεμίμνα, βόρεια από το Σεβεροντονιέτσκ και βορειοδυτικά της πόλης Λουγκάνσκ.

Στην πόλη φέρονται να απέμεναν κάπου 4.000 από τις 18.000 κατοίκους που μετρούσε προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.

Κατά την εκτίμηση του αμερικανικού κέντρου έρευνας «Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου» (Institute for the Study of War, ISW), η προέλαση στην Κρεμίμνα ήταν η μοναδική χερσαία επιχείρηση των ρωσικών δυνάμεων και των συμμάχων τους που σημείωσε «σημαντική πρόοδο» το προηγούμενο 24ωρο.

Αποκαταστάθηκε η απευθείας επικοινωνία του πυρηνικού εργοστασίου του Τσερνόμπιλ

Σημειώνεται πως οι ουκρανικές αρχές ενημέρωσαν τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) χθες Τρίτη πως αποκαταστάθηκε η απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στο μισοκατεστραμμένο πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνόμπιλ και του ουκρανικού ρυθμιστικού φορέα της ατομικής ενέργειας, γνωστοποίησε ο θεσμός του ΟΗΕ.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι χαρακτήρισε την εξέλιξη «πολύ καλή είδηση», προσθέτοντας πως θα ηγηθεί ομάδας ειδικών του οργανισμού που θα επισκεφθεί το εργοστάσιο εντός του μήνα για να αποτιμήσει επιτόπου την κατάσταση.

Περισσότερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία

Εν τω μεταξύ, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έλαβαν στρατιωτικά αεροσκάφη και ανταλλακτικά, για να επισκευάσουν αεροσκάφη που έχουν υποστεί ζημιές.

Η Ουκρανία έχει υπερβεί τις προσδοκίες των συμμάχων της και στρατιωτικών αναλυτών, όχι μόνο διατηρώντας επιχειρησιακή την Πολεμική της Αεροπορία σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, αλλά και επισκευάζοντας αεροσκάφη που έχουν υποστεί ζημιές και, κατά τα φαινόμενα, ενισχύοντας τον στόλο της.

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιες χώρες έστειλαν αεροσκάφη, πάντως αναγνώρισε πως έγιναν νέες παραδόσεις και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία έχει σήμερα περισσότερα διαθέσιμα μαχητικά αεροσκάφη από όσα είχε πριν από δύο εβδομάδες.

«Έχουν λάβει επιπλέον αεροσκάφη και ανταλλακτικά για να τους βοηθήσουν να έχουν περισσότερα αεροσκάφη στους αιθέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι σε ενημέρωση Τύπου, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο Κίρμπι διευκρίνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έστειλε κανένα αεροσκάφος στο Κίεβο.

«Σίγουρα τους ενισχύσαμε με την αποστολή περισσότερων ανταλλακτικών που θα βοηθήσουν σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των αεροσκαφών τους, αλλά δεν έχουμε στείλει κανένα αεροσκάφος», δήλωσε.

Ωστόσο, αυτό ενδέχεται σύντομα να αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σχέδια για τη μεταφορά ρωσικής κατασκευής ελικοπτέρων στην Ουκρανία, τα οποία προορίζονταν παλαιότερα για το Αφγανιστάν.

Πάνω από 50 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας παραμένει «διαφιλονικούμενος», εν μέρει λόγω της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας και της αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των φορητών πυραύλων εδάφους-αέρος που προσέφεραν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην Ουκρανία να διεξάγει πιο αποτελεσματική χερσαία επιχείρηση από ό,τι αν η Ρωσία είχε την κυριαρχία στους αιθέρες, και κατάφερε να αντιμετωπίσει από αέρος τις δυνάμεις των εισβολέων.

Το Βέλγιο και η Ολλανδία σχεδιάζουν να παραδώσουν περισσότερα βαριά όπλα στην Ουκρανία ενόψει της επίθεσης της Ρωσίας στο Ντονμπάς, ανακοίνωσαν οι πρωθυπουργοί των δύο κρατών-μελών της ΕΕ, ο Αλεξάντερ ντε Κρο και ο Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου.

Οι δύο χώρες θα συνεργαστούν με άλλους εταίρους για τον σκοπό αυτό, πρόσθεσαν, χωρίς να διευκρινίσουν με ποιους.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι η Οτάβα θα στείλει κι άλλα βαριά πυροβόλα στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τον πρόεδρο Ζελένσκι από την αρχή (σ.σ. της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής την 24η Φεβρουαρίου) και ανταποκρινόμαστε σε ό,τι χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα», διαβεβαίωσε ο κ. Τριντό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Νιου Μπράνσγουικ.

«Το πιο πρόσφατο ουκρανικό αίτημα στον Καναδά είναι να τους στείλουμε βαρύ πυροβολικό, εξαιτίας της φάσης στην οποία εισέρχεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή» και η καναδική κυβέρνηση θα το ικανοποιήσει, συνέχισε. Ο Καναδός πρωθυπουργός είπε πως θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.

Κινεζική στήριξη στη Ρωσία

Και ενώ η Δύση υπόσχεται περισσότερη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, η Κίνα λέει πως θα συνεχίσει να ενισχύει τις στρατηγικές της σχέσεις με τη Ρωσία. «Ασχέτως του πώς μπορεί να αλλάξει το διεθνές σκηνικό, η Κίνα θα συνεχίσει να ενισχύει τον στρατηγικό συντονισμό με τη Ρωσία για μια συνεργασία ‘win-win’, για διασφάλιση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών και για προώθηση της καλλιέργειας ενός νέου τύπου διεθνών σχέσεων και κοινωνίας με ένα κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Le Yucheng, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Πηγή: Reuters, Bloomberg, AFP, dpa, ΑΠΕ-ΜΠΕ