Καθαρή νίκη Μακρόν με 58% δίνουν τα επίσημα exit polls

Δεύτερη θητεία κερδίζει σύμφωνα με τα exit polls ο Γάλλος πρόεδρος. Αποσπά το 57,6%, έναντι 42,4% σύμφωνα με επίσημο exit poll της ELABA.

Η εκτίμηση της Opinionway είναι ότι κερδίζει με 57,9% και της IPSOS ότι εξασφαλίζει το 58,2%.

Το ποσοστό που εξασφαλίζει ο Γάλλος Πρόεδρος είναι πάντως μικρότερο από αυτό του 2017 (66-34%). Αξιο λόγου ότι η ακροδεξιά υποψήφιος φαίνεται να συγκεντρώνει άνω του 40% των ψήφων.

Ο Μακρόν θα ενταχθεί σε ένα μικρό κλαμπ - μόνο δύο Γάλλοι πρόεδροι πριν από αυτόν κατάφεραν να εξασφαλίσουν δεύτερη θητεία. Αλλά το περιθώριο νίκης του φαίνεται να είναι μικρότερο από ό,τι όταν κέρδισε για πρώτη φορά τη Λεπέν το 2017, υπογραμμίζοντας ότι πολλοί Γάλλοι δεν πείστηκαν από την πρώτη θητεία του.

Αυτή η απογοήτευση αντικατοπτρίστηκε στα ποσοστά συμμετοχής, με τα κύρια ινστιτούτα δημοσκοπήσεων της Γαλλίας να λένε ότι το ποσοστό της αποχής πιθανότατα θα διαμορφωθεί γύρω στο 28%, το υψηλότερο από το 1969. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών η συμμετοχή στις 17.00 τοπική ώρα έφτασε το 63,2%, δυο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2017.

Η Μαρί Λεπέν αποδέχτηκε την ήττα της αλλά τόνισε ότι το αποτέλεσμα αποτελεί «νίκη» για την πολιτική της κίνηση. Η θέλησή μας να υπερασπιστούμε τη Γαλλία έχει ενισχυθεί, σημείωσε.

Χίλιες φορές μας έχουν ανακηρύξει τελειωμένους και χίλιες φορές φορές έκαναν λάθος, τόνισε. Θα συνεχίσουμε την μάχη κατά των κοινωνικών πολιτικών του Μακρόν και για το θέμα της μετανάστευσης.

Συμπλήρωσε δε ότι «το ματς δεν έχει λήξει», δείχνοντας προς τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ο ηγέτης της Αριστεράς που κατέλαβε την τρίτη θέση στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δήλωσε απόψε, μετά τη νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, ότι από σήμερα ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου.

Ο Μελανσόν, που κατάφερε να ενώσει στο πρόσωπό του τους ψηφοφόρους της αριστεράς και έχει ήδη διαμηνύσει ότι θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία, προέτρεψε τους ψηφοφόρους που είναι δυσαρεστημένοι με το σύστημα να μην απογοητεύονται.

«Οι ψηφοφόροι μίλησαν, η Λεπέν ηττήθηκε, η Γαλλία σαφώς αρνήθηκε να της εμπιστευτεί το μέλλον της. Η εκλογή του Μακρόν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα της πέμπτης Δημοκρατίας. Κολυμπά σε έναν ωκεανό αποχής, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων», είπε ο Μελανσόν.

Είναι η όγδοη φορά που υποψήφιος με το όνομα Λεπέν χάνει τις εκλογές ανέφερε ο ακροδεξιός υποψήφιος Ερίκ Ζεμούρ σε δηλώσεις του λίγο μετά τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα.

Ο Έρικ Ζεμούρ είπε επίσης ότι «αν και εκατομμύρια από εμάς θέλαμε να τερματίσουμε την πενταετή θητεία του Εμανουέλ Μακρόν χάσαμε και ο Εμανουέλ Μακρόν επανεξελέγη. «Όσοι αγαπούν με πάθος τη Γαλλία έχουν ηττηθεί. Όσοι θέλουν να υπερασπιστούν την ταυτότητά τους και να βάλουν τέλος στη μετανάστευση έχουν απογοητευτεί πικρά για πολύ καιρό», κατέληξε ο Ζεμούρ.

Την ανάγκη για μια «σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε tweet που ανήρτησε εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ Eμανουέλ Μακρόν. Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, χρειαζόμαστε μια σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να βασιστούμε στη Γαλλία για 5 ακόμη χρόνια».

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght