Σε ποια ευρωπαϊκά νοσοκομεία διακομίζονται ασθενείς από την Ουκρανία

Σε νοσοκομεία 11 ευρωπαϊκών χωρών έχουν διακομιστεί άνθρωποι που έφυγαν από την Ουκρανία και είχαν ανάγκη περίθαλψης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, η ΕΕ έχει συντονίσει την εκκένωση σχεδόν 200 ατόμων μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ σε 11 ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία) κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Μολδαβίας, αλλά και της Ουκρανίας, για βοήθεια έτσι ώστε να γίνει διακομιδή ασθενών που χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

«Η υποστήριξη ασθενών από την Ουκρανία και η μείωση της πίεσης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών πρώτης γραμμής είναι καίριας σημασίας.

Σχεδόν 200 άτομα που χρειάζονται φροντίδα υγείας και ψυχικής υγείας έχουν μεταφερθεί» αναφέρει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτησή της στο τουίτερ.

Η προσπάθεια υποστηρίζεται από το πρώτο ιατρικό αεροπλάνο εκκένωσης rescEU που βοηθά στη μεταφορά Ουκρανών ασθενών. Το αεροπλάνο χρηματοδοτείται από την ΕΕ και φιλοξενείται από τη Νορβηγία, συμμετέχον κράτος στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς από την πλευρά του σημείωσε ότι υπάρχει «ισχυρή αλληλεγγύη από τα κράτη μέλη που διαθέτουν κρεβάτια για τη θεραπεία όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη».

Supporting patients from 🇺🇦

& reducing the pressure on the healthcare systems of frontline Member States is key.



Almost 200 persons in need of health & mental health care have been transferred 👉 EU Solidarity Mechanism to 10 Member States and 🇳🇴.



🇪🇺 solidarity in action. pic.twitter.com/gMGS2afQjO