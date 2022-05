Κάλεσμα Μπάιντεν για υπεράσπιση του δικαιώματος στην άμβλωση

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε σήμερα το έναυσμα για την έναρξη μιας μεγάλης πολιτικής μάχης για τη διάσωση του δικαιώματος στην άμβλωση, μία ημέρα αφότου διέρρευσε στον Τύπο το προσχέδιο γνωμοδότησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που μπορεί να ανατρέψει τη νομολογία του 1973.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να υπερασπιστούν στις κάλπες το δικαίωμα αυτό, στις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές.

«Πιστεύω ότι το δικαίωμα των γυναικών στην επιλογή είναι θεμελιώδες», επανέλαβε στην ανακοίνωση που εξέδωσε, καλώντας τους ψηφοφόρους «να επιλέξουν υποψηφίους» που τάσσονται υπέρ του δικαιώματος αυτού στις εκλογές του Νοεμβρίου. Στις ενδιάμεσες εκλογές κατά παράδοση το κυβερνών κόμμα –στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Δημοκρατικοί– χάνει έδρες.

Εάν το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τη νομολογία του 1973, όπως αφήνεται να εννοηθεί από το προσχέδιο που διέρρευσε στο Politico την Δευτέρα, «οι αιρετοί του έθνους μας, σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να προστατεύσουν το δικαίωμα των γυναικών στην επιλογή. Και εναπόκειται στους ψηφοφόρους να επιλέξουν τους υποψηφίους που τάσσονται υπέρ» του δικαιώματος στην άμβλωση, γράφει στην ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν.

Roe V. Wade: The Supreme Court rules 7-2 in favor of the plaintiff(Roe) that a woman’s right to have an abortion is protected*** by the Due Process Clause of the 14th amendment. (1973) pic.twitter.com/dXiQwO4m8H — crazy ass moments in american politics (@ampol_moment) May 3, 2022

«Θα χρειαστούμε περισσότερους γερουσιαστές υπέρ του δικαιώματος στην επιλογή και μια πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να υιοθετήσουμε έναν νόμο που θα κωδικοποιεί (την υπάρχουσα νομολογία), τον οποίο θα επικυρώσω», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος που είναι πιστός Καθολικός αλλά και ένθερμος υποστηρικτής του δικαιώματος στην άμβλωση.

Ο Μπάιντεν, το κόμμα του οποίου ανησυχεί ότι θα υποστεί βαριά ήττα στις εκλογές του Νοεμβρίου, υποσχέθηκε επίσης ότι η κυβέρνησή του «θα είναι έτοιμη» να αντιδράσει, όταν ανακοινωθεί η ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια «διοικητική» απάντηση, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

A draft opinion suggests the U.S. Supreme Court could be poised to overturn the landmark 1973 #RoevWade case that legalized abortion nationwide, according to a Politico report.



(@AP) pic.twitter.com/hnMRmnKGlT — ⚖️ Kim’s Trial Diaries ⚖️ (@KimHadder14) May 3, 2022

Οι Δημοκρατικοί ελέγχουν σήμερα τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Όμως στη Γερουσία έχουν οριακή πλειοψηφία που δεν τους επιτρέπει προς το παρόν να νομοθετήσουν σε ομοσπονδιακό επίπεδο ώστε να ακυρώσουν τους πολύ περιοριστικούς νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα από ορισμένες συντηρητικές Πολιτείες.

Το Politico, βασιζόμενο σε αυτήν την άνευ προηγουμένου διαρροή, προκάλεσε πολιτικό σάλο την Δευτέρα, αποκαλύπτοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο ετοιμάζεται να ακυρώσει την απόφαση του 1973 (Roe v. Wade) για το δικαίωμα στην άμβλωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κάθε Πολιτεία θα είναι ελεύθερη να αποφασίσει αν θα απαγορεύει τις αμβλώσεις ή αν θα τις επιτρέπει και υπό ποιες προϋποθέσεις.

Supreme Court statement confirms that leaked document is authentic. Chief Justice orders investigation: pic.twitter.com/S1X5nwwfMB

— Lawrence Hurley (@lawrencehurley) May 3, 2022

Αυθεντικό το προσχέδιο που διέρρευσε στον Τύπο - Έρευνα διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι το εσωτερικό έγγραφο που προαναγγέλλει το τέλος του δικαιώματος στην άμβλωση είναι αυθεντικό, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν αντιπροσωπεύει την «τελική» απόφαση του δικαστηρίου. Το προσχέδιο γνωμοδότησης διέρρευσε την Δευτέρα και δημοσιοποιήθηκε από τον ενημερωτικό ιστότοπο Politico.

Στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του Δικαστηρίου, δικαστής Τζον Ρόμπερτς, τόνισε ότι «διέταξε έρευνα» για τη διαρροή αυτή. Το προσχέδιο φαίνεται να προαναγγέλλει την επιστροφή των ΗΠΑ στην κατάσταση που ήταν πριν από 50 χρόνια, όταν η κάθε Πολιτεία ήταν ελεύθερη να αποφασίσει αν θα επέτρεπε ή θα απαγόρευε τις αμβλώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι η ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εάν τελικά είναι σύμφωνη με το προσχέδιο, θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση μια σειρά άλλων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην αντισύλληψη ή τον γάμο μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον περίμεναν να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για το ταξίδι του στην Αλαμπάμπα, ο Δημοκρατικός πρόεδρος είπε ότι κατά την άποψή του θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν «όλες οι αποφάσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή» των Αμερικανών, εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αναθεωρήσει την απόφαση του 1973 για τις αμβλώσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ