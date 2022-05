Οδησσός: Σε καταφύγιο ο Σαρλ Μισέλ, πυραυλικές επιθέσεις

Σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Οδησσό, μια μεγάλη πόλη στη νότια Ουκρανία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναγκάστηκε να βρει καταφύγιο λόγω πυραυλικών πληγμάτων, δήλωσε σήμερα ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Μισέλ και του Oυκρανού πρωθυπουργού Ντενίς Σμιγκάλ, «οι συμμετέχοντες χρειάστηκε να διακόψουν τη συνάντηση τους για να βρουν καταφύγιο καθώς πύραυλοι έπληξαν ξανά την περιοχή της Οδησσού».

Ο Σαρλ Μισέλ από την πλευρά του έγραψε στο Twitter ότι μετέβη στην Οδησσό για να γιορτάσει την Ημέρα της Ευρώπης.

«Δεν είστε μόνοι. Η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό σας», είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας τη «ρωσική επιθετικότητα» κατά της Ουκρανίας, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο οποίος συναντήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Μισέλ, τον ευχαρίστησε για το «θάρρος» του και την επίσκεψή του στην Οδησσό, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολιτική σας υποστήριξη, για την παρουσία σας. Για το γεγονός ότι βλέπετε την Ουκρανία στο εγγύς μέλλον ισότιμη με άλλα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Μισέλ σημείωσε επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης στην Οδησσό «τον αντίκτυπο του ρωσικού πολέμου στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», ιδίως σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, «πολλοί τόνοι» των οποίων είναι «αποκλεισμένοι στο λιμάνι εξαιτίας του ρωσικού αποκλεισμού της Μαύρης Θάλασσας».

Αυτός ο αποκλεισμός «όχι μόνο βλάπτει την ουκρανική οικονομία, αλλά εμποδίζει επίσης την πρόσβαση του κόσμου σε ζωτικής σημασίας τρόφιμα και θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», πρόσθεσε αυτή η πηγή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο παρέχει σιτηρά σε 400 εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη και ότι το μπλοκάρισμα εξαγωγών αυτών των αγροτικών προϊόντων οδηγεί ήδη σε αύξηση των τιμών των τροφίμων στον κόσμο.

Μετά από τις συνομιλίες με τον Μισέλ ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους κάλεσε σε άμεσες ενέργειες για να ανοίξουν τα ουκρανικά λιμάνια που έχουν αποκλειστεί από την Ρωσία ώστε να επιτραπούν εξαγωγές σιταριού και να αποτραπεί μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση.

Επίσης σήμερα ο Ζελένσκι μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και συζήτησε τα βήματα της Ουκρανίας για να γίνει υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

We are not intimidated by Russia.

Marking #EuropeDay🇪🇺 in Odesa🇺🇦 with @Denys_Shmyhal.@ZelenskyyUa joined us via video.



Your courage is impressive.

The EU’s humanitarian, economic and military support will not waver.#StandWithUkraine pic.twitter.com/y9x3FYlowW — Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022

«Το Κρεμλίνο δεν θα καταφέρει να καταστείλει το πνεύμα ελευθερίας σας»

Το Κρεμλίνο «δεν θα καταφέρει ποτέ» να «καταστείλει το πνεύμα ελευθερίας σας», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σε Ουκρανούς κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης που πραγματοποίησε στην ουκρανική πόλη της Οδησσού.

«Το Κρεμλίνο θέλει να καταστείλει το πνεύμα ελευθερίας και δημοκρατίας σας. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι δεν θα το πετύχει ποτέ», τόνισε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, ώρες μετά τη διοργάνωση των εορτασμών στη Μόσχα και την ετήσια στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης έναντι της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Νωρίτερα, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Μισέλ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Oυκρανό πρωθυπουργό Ντενίς Σμιγκάλ στην νότια ουκρανική πόλη αναγκάστηκε να μπεί σε καταφύγιο λόγω πυραυλικών πληγμάτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ