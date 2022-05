Επίθεση Μασκ στην S&P για τη μετοχή της Tesla

H πιο διάσημη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχασε τη θέση της στον δείκτη S&P 500 ESG, με τον Έλον Μασκ να είναι λάβρος κατά της απόφασης.

Η S&P Dow Jones Indices ανακοίνωσε ότι οι επιδόσεις της Tesla με βάση τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά κριτήρια παραμένουν σταθερές, αλλά έχουν βελτιωθεί αυτές των ανταγωνιστών της.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πάροχος δεικτών ανέφερε ακόμα ανησυχίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η εταιρεία έρευνα των θανάτων και των τραυματισμών που συνδέονται με τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.

«Ενώ η Tesla μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στην απομάκρυνση των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων από τους δρόμους, έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές της αν υιοθετήσούμε μια πιο ευρεία οπτική με βάση τα κριτήρια του ESG» τόνισε η Μάργκαρετ Ντορν, επικεφαλής των δεικτών ESG για την S&P Dow Jones στη Βόρεια Αμερική.

Ο Έλον Μασκ αντέδρασε στην απόφαση χαρακτηρίζοντάς «απάτη» το ESG.

«H Exxon Mobil βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα του κόσμο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά κριτήρια (ESG) από την S&P 500, ενώ η Tesla δεν μπήκε στη λίστα! Το ESG είναι απάτη» έγραψε.

Exxon is rated top ten best in world for environment, social & governance (ESG) by S&P 500, while Tesla didn’t make the list!



ESG is a scam. It has been weaponized by phony social justice warriors.