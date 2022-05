Πληροφορίες ότι οι Ρώσοι διέσπασαν ουκρανικές αμυντικές θέσεις στο Ντονμπάς

Επικίνδυνη τροπή παίρνει για τη ουκρανική πλευρά η σύγκρουση στο Ντονμπάς καθώς πληροφορίες από φιλορωσικούς, αλλά και φιλοδυτικούς λογαριασμούς στο Twitter φέρουν τη ρωσική πλευρά να έχει καταφέρει να διασπάσει τις αμυντικές θέσεις σε κρίσιμα σημεία κοντά στην πόλη Ποπάσνα.

Οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται να έχουν καταλάβει διάφορα χωριά, ενώ οι Ουκρανοί έχουν υποχωρήσει στην πόλη του Σεβεροντόνετσκ. Εκφράζονται φόβοι ότι η επίθεση κερδίζει μομέντουμ απειλώντας στρατηγικά σημεία για τη μάχη στο ανατολικό μέτωπο.

(Extremely conservative) #NewsMap, based on the Ukrainian general staff's acknowledgement of Russian advances around #Popasna. pic.twitter.com/MStBaXJHCP