ΗΠΑ: Η Κούβα δεν συνεργάζεται «πλήρως» για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η κυβέρνηση Μπάιντεν συμπεριέλαβε εκ νέου την Κούβα στη λίστα των χωρών που οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι «δεν συνεργάζονται πλήρως» μαζί τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πυροδοτώντας περαιτέρω εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, στην τελική αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην αμερικανική εφημερίδα της κυβερνήσεως, συμπεριέλαβε την Κούβα μεταξύ των πέντε χωρών –μαζί με το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, τη Βενεζουέλα και τη Συρία– που οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποχρεούται βάσει νόμου να παρέχει ετησίως τη συγκεκριμένη λίστα στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροντρίγκες προέβλεψε χθες Πέμπτη την κίνηση αυτή και, με αφορμή ένα προσχέδιο του Μπλίνκεν, έκανε λόγο για «ακόμη ένα ψέμα» από την Ουάσινγκτον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίδονται ξανά σε συκοφαντίες, υποστηρίζοντας ότι η Κούβα δεν συνεργάζεται επαρκώς στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας», έγραψε ο Ροντρίγκες στο Twitter, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για «πρόσχημα με σκοπό τη συνέχιση ενός αδιάκοπου οικονομικού πολέμου, ο οποίος αποκηρύσσεται διεθνώς».

The US is well aware of #Cuba's clean slate in the struggle against terrorism as well as Cuba's experience as victim of State terrorism. It resorts to slanders in such a sensitive issue as a pretext to continue the unremitting economic warfare repudiated all over the world.