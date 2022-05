Κάλεσμα Μπόρις Τζόνσον για αποστολή επιθετικών πυραύλων στην Ουκρανία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί αργή αλλά αισθητή πρόοδο στην περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας.

«Φοβάμαι πως ο Πούτιν, με μεγάλο κόστος για τον ίδιο και για τον ρωσικό στρατό, συνεχίζει να ροκανίζει έδαφος στο Ντονμπάς», δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg.

«Συνεχίζει να πραγματοποιεί σταδιακή αλλά φοβάμαι αισθητή πρόοδο και άρα είναι απολύτως απαραίτητο να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε στρατιωτικά τους Ουκρανούς», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, όπως με την αποστολή περισσότερων επιθετικών όπλων, σαν τα συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης, που μπορούν να χτυπήσουν στόχους από μεγαλύτερη απόσταση.

"It's absolutely vital we continue to support the Ukrainians militarily" Boris Johnson urges further military support for Ukraine, including sending it more offensive weapons, to deal with "crocodile" Putin More from @BloombergTV 's exclusive interview: https://t.co/2abGOAjeOt pic.twitter.com/u6REssi6tX

"How can you deal with a crocodile when it's in the middle of eating your left leg?"



Prime Minister Boris Johnson is asked about negotiating with Vladimir Putin to end the war in Ukraine



More from @BloombergTV's exclusive interview: https://t.co/IuAypnJCA5 pic.twitter.com/nezMP46pPL