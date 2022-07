Στο 11,3% ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ τον Ιούνιο

Περισσότερο από το αναμένομενο αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις συνέχισαν να αντιμετωπίζουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις πριν από την πιο πρόσφατη μείωση του κόστους των βασικών εμπορευμάτων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης τιμών παραγωγού ενισχύθηκε 11,3% από τον Ιούνιο του περασμένου έτους και 1,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Δημοσκόπηση του πρακτορείου προέβλεπε ετήσια μέτρηση 10,7% και μηνιαία 0,8%.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων συστατικών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός χονδρικής διαμορφώθηκε στο 0,4% μηνιαίως και στο 8,2% ετησίως.

US PPI grew 1.1% MoM and 11.3% YoY in Jun, up from 10.9% YoY in May. Core PPI up 0.3% MoM to 6.4% YoY (down from 6.7% YoY).



• Energy: 54.4% YoY

• Food: 12.7% YoY

• Processed Goods: 22.2% YoY

• Unprocessed Goods: 58.0% YoY#PPI #inflation (@BLS_gov) https://t.co/SlEW6roGBH pic.twitter.com/K7ZVDrn1Ob