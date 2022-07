Ιστορικών διαστάσεων καύσωνας στη Βρετανία, 40αρια στο Βέλγιο

Δεύτερη ημέρα καύσωνα είναι η Τρίτη για το Βέλγιο με το θερμόμετρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 39 βαθμούς στις Βρυξέλλες και το βασιλικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο να έχει θέσει τη χώρα σε πορτοκαλί συναγερμό. Σαράντα βαθμούς αναμένεται να δείξει ο υδράργυρος στα δυτικά και νοτιοδυτικά της χώρας.

Τη Δευτέρα, ο υδράργυρος στο βασιλικό μετεωρολογικό ινστιτούτο στην περιοχή του Ικλ (Uccle), έδειξε 33,7 βαθμούς ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2006 όταν το θερμόμετρο είχε φτάσει τους 33,6 βαθμούς. Ακόμη υψηλότερη ήταν η θερμοκρασία σε περιοχές της Φλάνδρας. Στο Μπέιτεμ (Beitem) ανήλθε στους 35,2 βαθμούς. Ορισμένα καταστήματα, κυρίως αρτοποιεία ή τοπικά καταστήματα αποφάσισαν να λειτουργήσουν λιγότερες ώρες τις δύο ημέρες του καύσωνα.

Επίσης, σε ορισμένες περιοχές όπως η πόλη Φλερί (Fleurus) στην Βαλλονία, οι Αρχές μοίρασαν ανεμιστηράκια στους πολίτες, ενώ στον ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας δρόσισαν τα ζώα με παγωμένες λιχουδιές.

Αφού κατέγραψε χτες την τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38,1 βαθμούς Κελσίου, η Βρετανία ετοιμάζεται την Τρίτη για την θερμότερη μέρα όλων των εποχών.

Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει για πρώτη φορά τους 40 βαθμούς στη Βρετανία και να φτάσει το ιστορικό ρεκόρ των 41 ή 42 βαθμών Κελσίου, όταν το προηγούμενο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα καταγράφηκε στις 25 Ιουλίου 2019, με 38,7 βαθμούς στο Κέμπριτζ.

Για πρώτη φορά, οι αρμόδιες αρχές της Βρετανίας εξέδωσαν προειδοποίηση 4ης βαθμίδας, το υψηλότερο επίπεδο που αντιστοιχεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας τους πολίτες για τους κινδύνους της ζέστης. Ορισμένα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ενώ σημαντικά προβλήματα αναμένονται και στις μεταφορές.

Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιο φαινόμενο σχεδόν μέσα σε ένα μήνα στην Ευρώπη, που έχει προκαλέσει πυρκαγιές στην ιβηρική χερσόνησο και τη Γαλλία.

Το γεγονός ότι καταγράφονται ολοένα και περισσότερα κύματα καύσωνα είναι άμεσο αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη, σύμφωνα με επιστήμονες.

Στη γειτονική Ιρλανδία, τη Δευτέρα στο Δουβλίνο η θερμοκρασία έφθασε τους 33 βαθμούς, η υψηλότερη από το 1887.

