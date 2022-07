Μπόρις Τζόνσον: «Hasta la vista, baby!»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δέχτηκε χειροκρότημα διαρκείας από βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος, μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του στο κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της τελευταίας του εμφάνισης στη βρετανική «ώρα του πρωθυπουργού», μεταδίδει το Reuters.

«Βοηθήσαμε, βοήθησα, να περάσει αυτή η χώρα μια πανδημία και να σωθεί μια άλλη χώρα από τη βαρβαρότητα. Ειλικρινά, αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Σε μεγάλο βαθμό, αποστολή εξετελέσθη», είπε ο Τζόνσον. Και κατέληξε:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας εδώ και: hasta la vista, baby!».

