Παναμάς: Δεν έχουν τέλος οι διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας

Εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν ξανά, χθες Τετάρτη, στους δρόμους του Παναμά για να εκφράσουν την αποδοκιμασία τους στις αποτυχημένες προσπάθειες της κυβέρνησης να περιορίσει το κύμα ακρίβειας, μεταξύ άλλων αιτημάτων.

Σε διάφορες περιοχές της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, οι διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και σταμάτησαν φορτηγά που μετέφεραν κυρίως τρόφιμα σε αγορές, μια τακτική πίεσης που χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα από τότε που ξέσπασαν οι διαδηλώσεις πριν από δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε 5,2% τον Ιούνιο.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη», δήλωσε ο Ουμπέρτο Μορένο, μέλος μιας Ένωσης Εκπαιδευτικών που επιδιώκει συνάντηση με την κυβέρνηση ζητώντας αύξηση δαπανών για την παιδεία.

Protesters in Panama take control of the Pan-American highway at Santiago de Veraguas, expressing rejection of the government's repression against the people, two weeks into mobilizations over the economic crisis. pic.twitter.com/Rr7RiZrX98