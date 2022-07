Σε τεχνική ύφεση η αμερικανική οικονομία

Η αμερικανική οικονομία συρρικνώθηκε για δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Οπως μεταδίδει το CNBC, ο υψηλός πληθωρισμός, η αύξηση των επιτοκίων και η εντατικοποίηση των πιέσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα οδήγησε το ΑΕΠ σε μείωση κατά 0,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, μετά από πτώση 1,6% το πρώτο τρίμηνο.

Η εκτίμηση του Dow Jones έκανε λόγο για άνοδο 0,3%. Δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωσης του ΑΕΠ σημαίνουν «τεχνική ύφεση».

Η απόδοση του 2ετούς Treasury υποχώρησε, καθώς η έκθεση μειώνει τις πιθανότητες περαιτέρω επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων της Fed, ενώ τα futures της Wall παρέμειναν αρνητικά και το δολάριο διέγραψε τα κέρδη του.

Ένας βασικός δείκτης ζήτησης που εξαιρεί τα στοιχεία του εμπορίου και των αποθεμάτων -προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό τελικές πωλήσεις σε εγχώριους αγοραστές- μειώθηκε με ρυθμό 0,3% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με την άνοδο κατά 2% την προηγούμενη περίοδο.

Η έκθεση δείχνει πως ο πληθωρισμός έχει υποβαθμίσει την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική της Federal Reserve έχει αποδυναμώσει τομείς ευαίσθητους στα επιτόκια, όπως η στέγαση. Αυτή η αδυναμία θα τροφοδοτήσει την ήδη έντονη συζήτηση σχετικά με το εάν ή πότε οι ΗΠΑ εισέρχονται σε ύφεση.

Η προσωπική κατανάλωση, το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας, αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1%, σημειώνοντας επιβράδυνση σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα αυξηθεί κατά 1,2%.

US GDP fell -0.9% SAAR QoQ in Q2 2022 after a -1.6% SAAR QoQ decline in Q1 2022. Consumption grew 1.0% with goods consumption down -4.4% and services consumption up 4.1%. Private investment crashed -13.5%. #gdp #recession (@BEA_News) https://t.co/GlldtQ0wtb pic.twitter.com/A1RIALm632