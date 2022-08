Περισσότεροι Κουβανοί από ποτέ μεταναστεύουν στο Μαϊάμι, λένε οι Αμερικανοί

Τη μεγαλύτερη έξοδο προς ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζει η Κούβα, μετά από σειρά οικονομικά χτυπήματα που έχουν επιδεινώσει τις ελλείψεις αγαθών και τις διακοπές ρεύματος, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι συνοριακοί έχουν δει μέχρι στιγμής φέτος σχεδόν 178.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν το κομμουνιστικό κράτος των 11 εκατ. κατοίκων στην Καραϊβική, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η αμερικανική κυβέρνηση.

«Το τρέχον κύμα Κουβανών μεταναστών έχει ξεπεράσει τα δύο προηγούμενα μεγαλύτερα κύματα κουβανικής μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ μαζί -- το Mariel boatlift του 1980 και την κρίση των Balseros του 1994», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Center for Democracy in the Americas. Τις εν λόγω κρίσεις είχε πυροδοτήσει επίσης η οικονομική δυσπραγία.

Πρόκειται για κομβική στιγμή που ακολουθεί την τεράστια πυρκαγιά που, σύμφωνα με την κουβανική κυβέρνηση, ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε τέσσερις δεξαμενές κεντρικής αποθήκης καυσίμων στο Ματάνζας, περίπου 60 μίλια ανατολικά της Αβάνας. Κατά συνέπεια, υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο να συνεχιστούν τα μπλακ άουτ, αλλά και να επιδεινωθούν, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες.

Εκτός από την ενεργειακή κρίση, η Κούβα έχει δεχτεί και αρκετά σοκ στην τουριστική βιομηχανία της φέτος. Οι δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία περιόρισαν τη ροή επισκεπτών στο νησί. Επίσης, έκρηξη από διαρροή αερίου σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Αβάνα σκότωσε δεκάδες ανθρώπους τον Μάιο. Και στις αρχές Ιουλίου πέθανε από καρδιακή προσβολή ο επικεφαλής μιας μεγάλης κρατικής επιχειρηματικής αυτοκρατορίας.

Καθώς η οικονομία παραπαίει και οι ελλείψεις επιδεινώνονται, εξαιτίας τόσο της πανδημίας όσο και των αυστηρότερων αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ξέσπασαν διαδηλώσεις στη χώρα τον Ιούλιο του 2021 που απαντήθηκαν με κυβερνητική καταστολή.

«Αν τα πράγματα ήταν άσχημα πέρυσι, θα είναι χειρότερα φέτος», δήλωσε ο Pedro Freyre, Δημοκρατικός που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αμερικανοκουβανικής προσέγγισης επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. «Οι διακοπές ρεύματος θα συνεχιστούν και τίποτα καλό δεν συμβαίνει στο σκοτάδι».

Ωστόσο, ο Freyre δεν βλέπει άμεση απειλή για τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και το κομμουνιστικό καθεστώς. «Το σύστημα είναι εύθραυστο, ξεφτισμένο στις άκρες, αλλά δεν ξεκολλάει στις ραφές», είπε.

Η κουβανική κυβέρνηση ήλπιζε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα εκπλήρωνε τη δέσμευσή του να άρει τις κυρώσεις που επέβαλε ο Τραμπ. Αλλά μέχρι στιγμής έχουν χαλαρώσει μόνο ορισμένοι κανόνες σχετικά με τα ταξίδια και την οικονομική υποστήριξη.

Ο Freyre, επικεφαλής διεθνών ζητημάτων πρακτικής στη δικηγορική εταιρεία Akerman LLP του Μαϊάμι, δεν αναμένει τολμηρές κινήσεις απέναντι στην Κούβα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.