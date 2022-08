Τι συζήτησαν Ερντογάν, Ζελένσκι, Γκουτέρες για σιτηρά και Ζαπορίζια

Πιθανούς τρόπους ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διά της διπλωματικής οδού δήλωσε ότι συζήτησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην τριμερή συνάντηση στο Λβιβ της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως η χώρα του στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και θα παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια για τη μεταπολεμική ανοικοδόμησή της.

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζητήθηκε το θέμα της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και ότι θα το θέσει υπόψη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα... », είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, ο Ερντογάν είπε ότι οι συζητήσεις διεξήχθησαν στον απόηχο της θετικής ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί ύστερα από την πρόσφατη συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ, ως πρώτο βήμα για την επίτευξη βιώσιμης εκεχειρίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι στη συνάντηση επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με τις παραμέτρους μιας πιθανής αποστολής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Όπως τόνισε, η Ρωσία πρέπει να αποσύρει αμέσως τις δυνάμεις της και να σταματήσει τους βομβαρδισμούς από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη νότια Ουκρανία.

Επιπλέον, επισήμανε ότι η τριμερής εξέτασε τρόπους για τη βελτίωση της συμφωνίας που απελευθερώνει τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, προσβλέποντας στην αύξηση των πλοίων και των φορτίων.

Τέλος, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι συζητήθηκαν λεπτομερώς οι προοπτικές μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, καθώς και θέματα ενεργειακών προμηθειών.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, διαμήνυσε, είναι εφικτές μόνο εφόσον οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αποσυρθούν από τα ουκρανικά εδάφη που κατέχουν παράνομα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε επίσης την αποστρατιωτικοποίηση του τεράστιου πυρηνικού σταθμού που κατέχει η Ρωσία στη Ζαπορίζια, δηλώνοντας ότι ανησυχεί σοβαρά για την κατάσταση.

Ο στρατιωτικός εξοπλισμός και το προσωπικό πρέπει να αποσυρθούν από το εργοστάσιο, είπε, ζητώντας να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν αποτελεί στόχο στρατιωτικών επιχειρήσεων.

«Η εγκατάσταση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέρος στρατιωτικής επιχείρησης. Αντίθετα, απαιτείται επειγόντως συμφωνία για την αποκατάσταση της καθαρά μη στρατιωτικής υποδομής της Ζαπορίζια και για την εμπέδωση της ασφάλειας στην περιοχή», είπε.

Meeting between Erdogan, Zelensky and Guterres has just started. There are many speculations about what Turkish president brought to Lviv after meeting with Putin. Here in Ukraine it is clear that people will not accept any concessions. pic.twitter.com/ybP0L5JPb3