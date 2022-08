ΗΠΑ: Φρέναρε ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης τον Αύγουστο

Οι αμερικανικές εταιρείες φρέναραν απότομα τον ρυθμό προσλήψεων τον Αύγουστο, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για οικονομική επιβράδυνση, σύμφωνα με την ADP που μετρά την απασχόληση στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη.

Οπως αναφέρει, οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 132.000 αυτόν τον μήνα, μια σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με τις 270.000 τον Ιούλιο και κάτω από τις προβλέψεις, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ δεν είναι τόσο ισχυρή όσο πιστεύουν οι αρχές στις ΗΠΑ.

Ooof! That ADP #employment number doesn't exactly jump off the screen at you. Only 132K jobs created in August, compared with a forecast of 288K. "Official" Labor Department data set for Friday of course.