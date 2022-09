Σάρωσε το «Lord of the Rings» με 25 εκατομμύρια θεάσεις την πρώτη μέρα

Η Amazon ανακοίνωσε ότι η σειρά της "Lord of the Rings: The Rings of Power" προσέλκυσε περισσότερους από 25 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο την πρώτη μέρα προβολής.

Η σειρά, που βασίζεται στο δημιούργημα του JRR Tolkein και διαδραματίζεται μερικές χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του "The Hobbit", έκανε το καλύτερο ντεμπούτο στην υπηρεσία Prime Video του τεχνολογικού γίγαντα, ανέφερε η Amazon.

Η εταιρεία δεν δημοσιεύει δεδομένα τηλεθέασης για τις περισσότερες εκπομπές της. Ωστόσο, στις υπηρεσίες streaming αρχίζουν να αποκαλύπτονται περισσότερες πληροφορίες ώστε να γνωστοποιείται η επιτυχία στους διαφημιστές.

Η Amazon έχει επενδύσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο έργο, συμπεριλαμβανομένων 250 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα franchise, σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί τους κολοσσούς όπως το Netflix και το Disney+. Η σειρά κυκλοφόρησε σε περισσότερες από 240 χώρες σε όλο τον κόσμο και νέα επεισόδια θα μεταδίδονται κάθε εβδομάδα έως τις 14 Οκτωβρίου, σημειώνει το Bloomberg.