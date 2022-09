Φον ντερ Λάιεν: Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια σαν όπλο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο κόβοντας την προσφορά και χειραγωγώντας την αγορά ενέργειας.

«Θα αποτύχει. Η Ευρώπη θα υπερισχύσει» έγραψε στο Twitter η Φον ντερ Λάιεν.

«Η Κομισιόν ετοιμάζει προτάσεις για να βοηθήσει τα ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις υψηλές τιμές ενέργειας» έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η ίδια σημείωσε ακόμα ότι η πρόταση της Κομισιόν θα έχει στόχο:

*τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

*την επιβολή πλαφόν στις τιμές του ρωσικού φυσικού αερίου

*στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και επιχειρήσεων

*στήριξη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας

