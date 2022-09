Λαγκάρντ: «Πραγματικά σκοτεινό» το δυσμενές σενάριο

H αύξηση των επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης έχει στόχο να διασφαλίσει την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%, τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, διαμηνύοντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις επιτοκίων για να περιοριστεί η ζήτηση.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι η επόμενη αύξηση επιτοκίων δεν θα είναι αναγκαστικά 75 μονάδες βάσης.

Επισήμανε, επίσης, ότι τα επιτόκια δεν βρίσκονται ακόμα στο «ουδέτερο» επίπεδο.

Η ίδια σημείωσε ότι η ΕΚΤ θα επαναξιολογεί τακτικά τη νομισματική της πολιτική, με βάση τα εισερχόμενα στοιχεία και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Οι μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια θα στηρίζονται στα οικονομικά στοιχεία, υπογράμμισε η κα Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημείωσε, η ΕΚΤ έλαβε τη σημερινή απόφαση επειδή ο πληθωρισμός «παραμένει υπερβολικά υψηλός» και αναμένεται να παραμένει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένη περίοδο.

Η κα Λαγκάρντ επισήμανε ότι τα ρίσκα για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικά, υπογραμμίζοντας ότι οι διαταραχές στην ενέργεια θέτουν μεγάλα ρίσκα. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο πληθωρισμός ενισχύεται και από το αδύναμο ευρώ.

Ανέφερε ακόμα ότι ο πληθωρισμός εξαπλώνεται σε μια σειρά από προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών.

Όσον αφορά την ανάπτυξη, η πρόεδρος της ΕΚΤ υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει μέγιστο ρίσκο. Σημείωσε, επίσης, ότι η πιο αδύναμη παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα, ενώ προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξει αύξηση της ανεργίας.

Όπως ανέφερε, το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη περιλαμβάνει συρρίκνωση της οικονομίας το 2023. Το δυσμενές σενάριο είναι «πραγματικά σκοτεινό», προειδοποίησε.

Oh la la Lagarde goes on defensive asked about the (multiple) forecasting errors by the ECB.



“How do you model Coronavirus? The war in Ukraine? Energy blackmail? I take the blame, but we weren’t the only ones wrong.”