Τράπεζα της Αγγλίας: Αναβάλλεται λόγω πένθους η αύξηση επιτοκίων

Αναβάλλει κατά μία εβδομάδα την επικείμενη απόφασή της για αυξήσεις στα επιτόκια η Τράπεζα της Αγγλίας, λόγω πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου επρόκειτο να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να καθορίσει τα επιτόκια. Η απόφαση, που επρόκειτο να ανακοινωθεί την επόμενη Πέμπτη, μετατίθεται για μία εβδομάδα μετά.

Η Τράπεζα αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εθνικού πένθους που τηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής του Σεπτεμβρίου 2022 αναβάλλεται για μία εβδομάδα. Η απόφαση της Επιτροπής θα ανακοινωθεί στις 12 το μεσημέρι της 22ας Σεπτεμβρίου».

In light of the period of national mourning now being observed in the United Kingdom, the September 2022 meeting of the Monetary Policy Committee has been postponed for a period of one week. The Committee’s decision will be announced at 12 noon on 22 September.