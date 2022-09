Η μεγαλύτερη πτώση της χρονιάς για το βρετανικό λιανεμπόριο

Κατά 1,6% υποχώρησε ο τζίρος στο λιανεμπόριο της Βρετανίας τον Αύγουστο σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, όπως ανέφερε την Παρασκευή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η πτώση ήταν μεγαλύτερη από ό,τι περίμεναν οι αναλυτές, καθώς οι καταναλωτές αντιδρούν στον υψηλό πληθωρισμό.

Όλοι οι κύριοι κλάδοι (τρόφιμα, καύσιμα κτλ) υποχώρησαν σε μηνιαία βάση για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2021.

Οι πωλήσεις σε καταστήματα μη τροφίμων μειώθηκαν κατά 1,9% σε μηνιαία βάση, οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων κατά 1,7% και οι πωλήσεις καταστημάτων τροφίμων κατά 0,8%.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, η ετήσια πτώση έφτασε το 5,4%, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη πίεση στους καταναλωτές εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% από τα προ-Covid-19 επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2020. Οι διαδικτυακές πωλήσεις ως ποσοστό όλων των πωλήσεων ανήλθαν στο 25,7%, από 26,3% τον Ιούλιο, αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικά πάνω από 19,8% από τον Φεβρουάριο του 2020.

