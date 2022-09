Βασίλισσα Ελισάβετ: Εκλεισε για έξι ώρες η ουρά των 8 χλμ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα από τη Βρετανία και από όλο τον κόσμο περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ.

The death of the Queen Elizabeth II has been followed by days of backward-looking pageantry mixed with soul-searching about the future — but in the UK's longest queue, the mood is more optimistic https://t.co/rvR4yai3ce — Bloomberg (@business) September 16, 2022

Οπως μεταδίδει το Reuters, η ουρά εκτεινόταν σχεδόν για 8 χιλιόμετρα και οι άνθρωποι έπρεπε να περιμένουν 14 ώρες για να φτάσουν στην αίθουσα.

Over four days, queues could reach up to nine miles long in London as people pay their last respects to Queen Elizabeth II in Westminster Hall. CNN spoke to those who have waited for hours to understand why https://t.co/fXBpNvVlt2 pic.twitter.com/sJmxPpNcy3 — CNN International (@cnni) September 15, 2022

Η κυβέρνηση είπε ότι η ουρά, η οποία εκτίνεται κατά μήκος της νότιας πλευράς του ποταμού Τάμεση, έκλεισε για έξι ώρες και προέτρεψε τον κόσμο να μην προσπαθήσει να μπει σε αυτή. Οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι περίπου 750.000 άτομα θα έχουν προσκυνήσει έως τις 6:30 π.μ. τη Δευτέρα.