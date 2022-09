Στόλτενμπεργκ: Νέα κλιμάκωση του πολέμου τα «υποτιθέμενα δημοψηφίσματα»

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ κατήγγειλε σήμερα τα «υποτιθέμενα δημοψηφίσματα» που σκοπεύουν να διοργανώσουν οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντάς τα «νέα κλιμάκωση του πολέμου του Πούτιν».

«Αυτές οι απομιμήσεις δημοψηφισμάτων δεν έχουν καμία νομιμότητα και δεν αλλάζουν τη φύση του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε στο Twitter ο Στόλτενμπεργκ.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταδικάσει αυτήν την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και να εντείνει τη στήριξή της στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Sham referendums have no legitimacy & do not change the nature of #Russia’s war of aggression against #Ukraine. This is a further escalation in Putin’s war. The international community must condemn this blatant violation of international law & step up support for Ukraine. pic.twitter.com/NdcN3tO6Sy