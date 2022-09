Μεγάλη συναυλία κατά της φτώχειας και της κλιματικής αλλαγής στο Σέντραλ Παρκ

Η Νέα Υόρκη φιλοξένησε μια μεγάλη συναυλία κατά της κλιματικής αλλαγής και της φτώχειας, με τη συμμετοχή κορυφαίων σταρ, από τους Metallica μέχρι τη Μαράια Κάρεϊ αλλά και διεθνών ηγετών, όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και, μέσω βιντεοκλήσης, το ζεύγος Μπάιντεν.

Η εκδήλωση αυτή οργανώνεται κάθε χρόνο, εδώ και μια δεκαετία, με τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν μια ιδέα της φιλανθρωπικής, μη κυβερνητικής οργάνωσης Global Citizen, μιας διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας που ίδρυσε ο Αυστραλός Χιου Έβανς για να κινητοποιήσει τους πολίτες που έχουν ευαισθητοποιηθεί για τους λιμούς, την υπανάπτυξη, την κλιματική αλλαγή ή τις διακρίσεις.

Για να κερδίσει κανείς το «εισιτήριό» του για το Σέντραλ Παρκ, τον πνεύμονα πρασίνου του Μανχάταν, πρέπει να εγγραφεί στον ιστότοπο της Global Citizen, να υπογράψει διάφορα ψηφίσματα και να μεταφέρει τα μηνύματά τους σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ασκηθεί πίεση στους πολιτικούς και οικονομικούς ηγέτες του πλανήτη.

mariah carey performing at the global citizen festival and randomly bringing up the 9/11 twin towers attacks saying “no no no no well you don’t wanna hear about 9/11” while the crowd says “what?” pic.twitter.com/oEHjufAUSE