Ιράν: 41 νεκροί, κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις

Στο Ιράν, το ποτάμι φαίνεται πως δεν γυρίζει πίσω, καθώς η βιαιότητα των δυνάμεων καταστολής δεν μοιάζει ικανή να κάμψει το φρόνημα των γυναικών, που διεκδικούν στους δρόμους και στις πλατείες το δικαίωμά τους στην ελευθερία.

Οι εικόνες από τις αιματηρές διαδηλώσεις φτάνουν με το σταγονόμετρο, μαρτυρίες όμως αναφέρουν δεκάδες νεκρούς, ανάμεσά τους μια 20χρονη, που έγινε το νέο σύμβολο του αγώνα.

Τις τελευταίες ώρες έχει φουντώσει η οργή στα social media για τον θάνατο άλλης μιας κοπέλας, που έγινε σύμβολο των διαδηλώσεων στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί.

Σύμφωνα με αναφορές στον ξένο Τύπο και στο Twitter, πρόκειται για την 20χρονη Χαντίθ Νατζάφι, η οποία σκοτώθηκε στην πόλη Καράχ. Η Ιρανή δημοσιογράφος Masih Alinejad γράφει στο προφίλ της στο Twitter πως η αδελφή της θανούσας τής είπε ότι δέχθηκε έξι σφαίρες στο Καράχ.

Το βίντεο με την 20χρονη Χαντίθ να πιάνει τα μαλλιά της αλογοουρά καθώς ετοιμάζεται να έρθει αντιμέτωπη με τις δυνάμεις καταστολής κάνει τον γύρο των social media.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

